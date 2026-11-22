Bei Ferrari spitzt sich der interne Konflikt weiter zu.

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Nach dem Großen Preis von Las Vegas liegen die Nerven bei der Scuderia offenbar blank. Eine neuerliche Kollision zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton sorgt für erheblichen Ärger. Teamchef Frédéric Vasseur nahm nach dem Rennen insbesondere den Monegassen ins Visier und fand ungewöhnlich deutliche Worte. Der Franzose sprach sogar von einem "fast unerträglichen Zustand".

Auslöser der Auseinandersetzung war ein Überholversuch von Leclerc, bei dem es zur Berührung mit dem Boliden seines Teamkollegen kam. Hamilton verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto, drehte sich und büßte mehrere Positionen ein. Die Rennkommissare verhängten gegen Leclerc eine Zehn-Sekunden-Strafe. Für Vasseur war die Situation besonders ärgerlich, weil Ferrari zuvor offenbar eine klare Stallorder ausgegeben hatte. "Wir haben Charles die Botschaft vermittelt, dass er nicht überholen soll", erklärte der Teamchef nach dem Rennen. Dennoch habe Leclerc die Anweisung missachtet. "Charles hat eindeutig einen Fehler gemacht, der das Team viel kostete, und das ist absolut inakzeptabel", stellte Vasseur klar.

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"Dann bin ich wohl der Schuldige"

Der Ärger war offenbar so groß, dass der Franzose seinen Fahrer bereits während des Rennens per Funk zu sich bestellte. "Ich möchte dich nach dem Rennen direkt sehen. Vor allem anderem", lautete die deutliche Ansage an Leclerc. Dieser übernahm anschließend zumindest teilweise die Verantwortung für den Zwischenfall. "Ich habe eine Zehn-Sekunden-Strafe bekommen, dann bin ich wohl der Schuldige gewesen", sagte der Monegasse selbstkritisch. Zugleich schilderte er seine Sicht auf die Situation: "Ich fühle mich sehr schlecht, ich hatte das Gefühl, dass ich bis dahin vorsichtig war." Er habe geglaubt, eine ausreichende Lücke für das Manöver erkannt zu haben. "Es gab aber keine Lücke mehr", räumte Leclerc ein.

© APA/AFP/POOL/JOHN LOCHER

Hamilton wollte sich hingegen nicht näher zu seinem Teamkollegen äußern. "Das ist etwas, das ihr mit Ferrari besprechen müsst", erklärte der Brite knapp. Sportlich endete das Rennen für die beiden Ferrari-Piloten enttäuschend. Während Max Verstappen den Sieg holte, musste sich Hamilton mit Rang sieben zufriedengeben. Leclerc landete nach der Kollision und der Zeitstrafe lediglich auf Platz zehn.

© EPA

Streit schwelt bereits seit Mexiko

Besonders brisant ist, dass es nicht die erste Auseinandersetzung zwischen den beiden Fahrern in dieser Saison war. Bereits beim Grand Prix von Mexiko waren Hamilton und Leclerc aneinandergeraten. Damals hatte der Brite seinem Teamkollegen anschließend öffentlich Vorwürfe gemacht. "Wenn dein Teamkollege gegen dich arbeitet und du dann so Positionen verlierst, ist das definitiv hart", hatte Hamilton damals erklärt.

Ein klärendes Gespräch sollte die Spannungen innerhalb der Mannschaft eigentlich beseitigen. Der Zwischenfall in Las Vegas zeigt allerdings, dass die Probleme keineswegs ausgeräumt sind.