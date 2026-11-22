Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat sich in einem Batterie-Poker in Las Vegas durchgesetzt und seinen 75. Grand-Prix-Sieg in der Formel 1 gefeiert.

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Der Niederländer jubelte beim drittletzten Saisonrennen in der Wüste Nevadas über seinen vierten Erfolg heuer und den insgesamt dritten in der US-Glücksspielmetropole binnen vier Jahren. Das Podium in einem Rennen mit 35 Führungswechseln komplettierte das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri auf den Rängen zwei und drei.

"Was für ein Rennen. Wie oft habe ich eigentlich überholt?", funkte Verstappen nach dem Flutlicht-Spektakel mit unzähligen Überholmanövern erleichtert an die Box. "Verrückt, wirklich surreal. So etwas habe ich in der Formel 1 noch nicht erlebt", ergänzte der Vierfach-Champion im Siegerinterview vor dem berühmten Bellagio - nach einer Taxifahrt mit Hollywood-Star Keanu Reeves als Chauffeur. "Ich bin sehr glücklich nach diesem verrückten Rennen. Es war eine große Show dieses Wochenende."

Las Vegas als "Hauptstadt der Unterhaltung"

Auch Norris war nach dem "wohl chaotischsten Rennen überhaupt" glücklich. "Es war ein lustiger Tag, es hat Spaß gemacht", sagte der Engländer. Der von Startplatz 17 ins Rennen gegangene Piastri meinte, dass Las Vegas nicht umsonst als "Hauptstadt der Unterhaltung" bezeichnet wird.

Weltmeister Kimi Antonelli musste sich auf dem legendären Strip mit dem vierten Rang begnügen, sein Mercedes-Teamkollege George Russell kam nach einem Fahrfehler kurz vor Rennende nicht über den neunten Platz hinaus. Während das Alpine-Duo Pierre Gasly (5.) und Franco Colapinto (6.) überzeugte, lief es für Ferrari nach einem verpatzten Qualifying auch im Rennen nicht nach Wunsch. Lewis Hamilton wurde Siebenter, Charles Leclerc nach einer Kollision mit seinem Scuderia-Teamkollegen inklusive Zeitstrafe nur Zehnter.

Verstappen verteidigte Spitzenposition beim Start

In einer kurzweiligen Startphase verteidigte Verstappen seine Spitzenposition vor Russell. Tags zuvor waren die beiden im Abschlusstraining noch aneinandergeraten, es folgte eisige Stimmung zwischen den beiden Erzrivalen. In der ersten Kurve passierte aber nichts. Dahinter rutschte Antonelli, der als Quali-Schnellster wegen eines illegalen Motorenwechsels von Startplatz sechs loslegen musste, um zwei Positionen zurück.

Es entwickelte sich ein Jo-Jo-Effekt im Kampf um die Führung, weil Verstappen wegen der Windschatten-Vorteile seiner Verfolger nicht davonziehen konnte. Auch aufgrund der unterschiedlichen Nutzung der Batterie wechselten sich Verstappen, Russell und Isack Hadjar, der wegen eines Frontflügelschadens an seinem Red Bull die Punkte letztendlich verpasste, immer wieder an der Spitze ab. Die Top Ten waren nach zehn Runden nur durch vier Sekunden getrennt.

Ärger bei Ferrari

In der 19. von 50 Runden kollidierten die beiden Nachzügler Rafael Camara (Haas) und Sergio Perez (Cadillac), nach der folgenden Safety-Car-Phase hatte einzig Antonelli wegen einer anderen Reifenstrategie den schnellsten Reifensatz am Boliden. In der 34. Runde übernahm erstmals der entthronte Weltmeister Norris zumindest kurz die Führung, fünf Runden später führte sein Nachfolger Antonelli das Feld an. Bei Ferrari gab es indes Ärger, Leclerc bekam nach einem Crash mit Hamilton eine Zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt.

Hamilton und Leclerc kollidierten © APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Verstappen wehrte sich immer wieder erfolgreich gegen seine Konkurrenten und forderte von seinem Team, sich eine gute Batterie-Strategie für den Showdown in der letzten Runde zu überlegen. Diese benötigte es aber nicht. Denn erst verabschiedete sich der drittplatzierte Russell nach einem Überholversuch gegen Antonelli in die Streckenbegrenzung und damit aus dem Kampf um den Sieg. Zu Beginn der letzten Runde wurde Antonelli etwas unerwartet von den beiden McLaren-Piloten überflügelt.

In der kommenden Woche reist die Motorsport-Königsklasse trotz des Iran-Konflikts planmäßig zum Großen Preis von Katar nach Doha, ehe die Saison in Abu Dhabi beendet wird.