Aus Protest gegen die geplante Unterbringung von Asylsuchenden strebt das kleine englische Dorf Barnham in der Grafschaft Suffolk die Unabhängigkeit von Großbritannien an.

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Die etwa 600 Bewohner des Dorfes stimmten in einem symbolischen, rechtlich wirkungslosen Referendum mit deutlicher Mehrheit für eine Abkehr vom Vereinigten Königreich, wie britische Medien übereinstimmend berichteten.

Bereits im September hatte das englische Dorf Piddington - unterstützt von der rechtsextremen Partei Restore Britain - in einem solchen Referendum für die Unabhängigkeit von Großbritannien gestimmt. Zuvor hatte die Regierung Pläne veröffentlicht, das nahe gelegene ehemalige Militärgelände Bicester für zehn Jahre in eine Asylunterkunft umzuwandeln.

© Getty Images

Auch bei dem jetzigen Votum geht es um Pläne zur Unterbringung von Asylsuchenden auf dem stillgelegten Militärgelände Barnham in Ostengland. Nach Regierungsangaben könnten dort mehr als 900 Menschen untergebracht werden. Britischen Medien zufolge haben die Bewohnerinnen und Bewohnern jedoch Sicherheitsbedenken und fürchten etwa die Unterbringung von deutlich mehr Menschen.

Migration als Wahlkampfthema

"Wir sind uns der starken Emotionen in den lokalen Gemeinden bewusst und hören den vorgebrachten Bedenken aufmerksam zu", sagte ein Sprecher des Innenministeriums der Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Regierung arbeite an einer gerechten Verteilung der Unterkünfte für Asylsuchende im ganzen Land.

Migration ist in Großbritannien seit Jahren ein großes Wahlkampfthema. Insbesondere die Partei Reform UK mit Parteichef Nigel Farage erstarkte mit der Ankündigung eines strikteren Kurses. Den von der Regierung veröffentlichten Statistiken zufolge steigen die Einwanderungszahlen im Vereinigen Königreich jedoch nicht an. Bei der Nettozuwanderung wurde im vergangenen Jahr gar ein deutlicher Rückgang verzeichnet.