Neues Pfand-Gesetz ab 2027: Das ändert sich jetzt für Konsumenten und Handel

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Österreich verschärft mit 1. Jänner 2027 die gesetzlichen Vorgaben für das Einwegpfandsystem, um eine Sammelquote von 90 Prozent zu erreichen. Während der Pfandbetrag von 25 Cent für Konsumenten unverändert bleibt, müssen sich Supermärkte, Bahnhöfe und Online-Händler auf neue Pflichten einstellen.

Gesetzliche Sammelquote klettert auf 90 Prozent

Seit dem 1. Jänner 2025 ist das flächendeckende Einwegpfand auf Getränkeverpackungen in Österreich in Kraft. Bislang galt eine gesetzliche Mindestquote von 80 Prozent für die getrennte Sammlung von Kunststoffflaschen sowie Metalldosen aus Aluminium und Weißblech. Laut Angaben des zuständigen Fachverbands wurde dieses erste Etappenziel planmäßig erreicht. Nun folgt der nächste verbindliche Schritt im Stufenplan der Pfandverordnung.

Mit Beginn des Jahres 2027 wird die Quote per Gesetz auf mindestens 90 Gewichtsprozent angehoben. Die zentrale Abwicklungsstelle EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH koordiniert gemeinsam mit dem heimischen Lebensmitteleinzelhandel und den regionalen Entsorgungsbetrieben die notwendigen Anpassungen. Um diese Vorgabe dauerhaft einzuhalten, wird das gesamte Rückgabenetzwerk in Österreich massiv nachgeschärft.

© APA/EVA MANHART

Technische Aufrüstung gegen Automaten-Ausfälle

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Reform liegt auf der Modernisierung der technischen Infrastruktur. Viele Kunden ärgerten sich in der Vergangenheit über defekte oder überfüllte Rücknahmeautomaten. Um diesen Frust nachhaltig abzubauen und den Rückgabeprozess zu beschleunigen, greifen strenge Vorgaben für den Handel:

Modernisierung der Automaten: Rücknahmeeinheiten in kleineren Filialen sowie an stark frequentierten Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen werden technisch modernisiert.

Rücknahmeeinheiten in kleineren Filialen sowie an stark frequentierten Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen werden technisch modernisiert. Reduktion von Störungen: Ziel der neuen Richtlinien ist es, technische Ausfallzeiten drastisch zu minimieren.

Ziel der neuen Richtlinien ist es, technische Ausfallzeiten drastisch zu minimieren. Optimierte Leerungsintervalle: An Spitzentagen müssen die Intervalle für die Leerung der Automaten verkürzt werden, um Überfüllungen zu vermeiden.

An Spitzentagen müssen die Intervalle für die Leerung der Automaten verkürzt werden, um Überfüllungen zu vermeiden. Wartungspflichten: Für den Einzelhandel gelten künftig strengere Vorgaben bezüglich regelmäßiger Wartung und garantierter Ausfallsicherheit.

© APA/EVA MANHART

Prüfung neuer Pflichten für Online-Shops und Kantinen

Neben dem stationären Lebensmittelhandel nehmen die Behörden nun auch potenzielle Lücken im bestehenden Pfandsystem ins Visier. Derzeit wird intensiv geprüft, in welchem Umfang bislang ausgenommene Betriebe stärker in die Verantwortung genommen werden können.

Diskutiert wird eine Verpflichtung zur Rücknahme oder zur direkten Pfanderstattung für reine Online-Händler, Kantinenbetriebe sowie spezifische Bereiche der Gastronomie. Ziel dieser behördlichen Evaluierung ist es, den Konsumenten im gesamten Bundesgebiet weitere Rückgabemöglichkeiten zu eröffnen und Hürden im Alltag vollständig abzubauen. Auch kleinere Verkaufsstellen, die Gebinde ohne Automaten manuell annehmen, müssen sich auf strengere Dokumentations- und Abholfristen einstellen.

Was sich für Konsumenten im Supermarkt ändert

Für die österreichischen Verbraucher bringt die Pfand-Verschärfung im täglichen Ablauf vor allem Verlässlichkeit statt Mehrkosten. Die Eckpunkte der Pfandregelung bleiben im Alltag stabil:

Der Pfandbetrag bleibt fix bei 25 Cent pro Gebinde.

Die Regelung gilt weiterhin für alle Einweggetränkeverpackungen von 0,1 bis 3 Liter aus PET und Metall.

Die Rückgabe im Supermarkt funktioniert nach dem bereits etablierten System.

Mit der Verdichtung der Logistikketten und den technischen Nachrüstungen soll sichergestellt werden, dass Österreich die europäischen Recycling-Vorgaben für 2027 vollständig erfüllt. Wie schnell die neuen Pflichten für den Online-Handel final verankert werden, entscheidet sich in den kommenden Monaten.