Karte zeigt, wo es wie viel schneit.

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Österreich steht ein großer Wintereinbruch bevor. Nach zunächst noch regionalen Niederschlägen sinken die Temperaturen in den kommenden Tagen deutlich. Vor allem in den Bergen fällt immer wieder Schnee, ehe sich am Donnerstag die nächste größere Niederschlagsphase abzeichnet. Dann könnte es in weiten Teilen des Landes verbreitet weiß werden.

Halber Meter Schnee

Vorerst zeigt sich das Wetter am Sonntag noch zweigeteilt. Während es zunächst vielerorts trocken bleibt und sich zeitweise sogar die Sonne zeigt, ziehen im Westen bereits dichtere Wolken auf. In der zweiten Tageshälfte breiten sich von Vorarlberg bis Kärnten Niederschläge aus. Oberhalb von 800 bis 1400 Metern fällt Schnee, darunter ist überwiegend mit Regen zu rechnen. Am Abend erreichen die Niederschläge auch das Südburgenland. Oberösterreich und die östlichen Landesteile bleiben hingegen meist trocken. In Vorarlberg können auch größere Schneemengen zusammenkommen.

© Getty Images

Am Montag setzt sich das unbeständige und kalte Wetter fort. Besonders von Vorarlberg bis zum Mariazellerland dominieren dichte Wolken und wiederholte Schneeschauer. In tieferen Lagen mischt sich Regen dazu. Auch sonst sind einzelne Schnee- und Schneeregenschauer möglich, dazwischen gibt es aber zeitweise sonnige Abschnitte. Dazu frischt der Nordwestwind kräftig auf. Auf 2000 Metern sinken die Temperaturen auf minus sechs bis minus elf Grad.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Deutlicher Frost auf den Bergen

Der Dienstag bringt vor allem im Osten und Süden längere sonnige Phasen. Entlang der Alpen sind bei lebhaftem bis kräftigem Nordwestwind allerdings weiterhin einzelne, meist schwache Schneeschauer möglich. Nach verbreitetem Morgenfrost steigen die Temperaturen am Nachmittag nur noch auf minus zwei bis plus sechs Grad. Auf 2000 Metern werden zwischen minus 13 Grad im Osten und minus fünf Grad im Westen erwartet.

Auch am Mittwoch bleibt es winterlich. Während sich im Westen und Süden die Wolken verdichten, sind in Osttirol und Kärnten gegen Abend neuerlich Schneeschauer möglich. Im übrigen Österreich bleibt es weitgehend trocken, vereinzelt lockert die Bewölkung auf. Besonders im Osten sorgt eisiger Südostwind für zusätzliche Kälte.

Schnee bis nach Wien

Spannend wird die Entwicklung am Donnerstag: Nach derzeitiger Prognose setzt dann in weiten Teilen Österreichs Schneefall ein – auch in Wien. Wie Modelle auf Tauernwetter.at zeigen, könnte es in praktisch ganz Österreich weiß werden.

Schnee © tauernwetter.at

In den Tälern des Westens kann sich zunächst auch Schneeregen oder Regen unter die Niederschläge mischen. Gleichzeitig bleibt es ausgesprochen kalt. Die Höchstwerte erreichen nur noch minus vier bis plus drei Grad.