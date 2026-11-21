Für viele Arbeitnehmer war die Altersteilzeit bisher ein attraktiver Weg in den Ruhestand. Doch seit dem 1. November greifen beim AMS drastische Verschärfungen – mit spürbaren finanziellen Folgen.

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Der gleitende Übergang in die Pension wird schwieriger. Seit dem 1. November 2026 gelten beim Arbeitsmarktservice (AMS) deutlich strengere Regeln für alle neu abgeschlossenen Altersteilzeit-Vereinbarungen.

Neuer Gehaltsdeckel trifft Besserverdienende

Besonders Besserverdienende, Arbeitnehmer mit vielen Überstunden und Betriebe müssen sich nun auf erhebliche finanzielle Einschnitte einstellen.

Bisher übernahm das AMS die Förderung bis zur vollen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage. Damit ist jetzt Schluss. Die Förderobergrenze wurde drastisch auf 75 Prozent gesenkt.

Konkret bedeutet das: Im Jahr 2026 liegt das geförderte Limit bei maximal 5.197,50 Euro brutto im Monat. Liegt das Gehalt darüber, wird der übersteigende Betrag vom AMS nicht mehr bezuschusst.

Überstunden zählen nicht mehr mit

Eine weitere bittere Pille für viele Beschäftigte: Bei der Berechnung des Lohnausgleichs fallen Überstunden und Mehrleistungen komplett aus der Rechnung. Wer vor der Altersteilzeit regelmäßig mehr gearbeitet hat, um das Einkommen aufzubessern, profitiert davon bei der Berechnungsgrundlage nicht mehr.

Diese Regelung trifft sowohl das kontinuierliche Modell als auch das geblockte Modell.

Kürzere Laufzeit und strenge Nebenjob-Regeln

Neben den finanziellen Kürzungen verschärft der Gesetzgeber auch die Rahmenbedingungen. Wer ab 2027 in Altersteilzeit geht, kann diese nur noch maximal vier Jahre lang nutzen – aktuell sind es noch 4,5 Jahre.

Zudem werden die nötigen Vorversicherungszeiten schrittweise auf 17 Jahre angehoben. Auch ein kleiner Zuverdienst nebenbei ist kaum noch möglich: Zusätzliche Nebenbeschäftigungen bei anderen Arbeitgebern sind ab sofort weitgehend untersagt.

Wer seine Altersteilzeit bereits vor dem 1. November 2026 angetreten hat, kann aufatmen. Für laufende Vereinbarungen gilt Bestandsschutz – hier ändern sich die finanziellen Bedingungen nicht mehr.

Grund für die verschärften Maßnahmen sind die Budgetkonsolidierungen und das Ziel, ältere Arbeitnehmer länger im Beschäftigungsverhältnis zu halten.