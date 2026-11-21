Der 21. November steht im Bauernkalender im Zeichen von Mariä Opferung.

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Rund um diesen kirchlichen Gedenktag haben sich über Generationen hinweg mehrere Bauernregeln entwickelt, die einen Blick auf den bevorstehenden Winter ermöglichen sollen. Dabei fällt die traditionelle Wetterdeutung eindeutig aus: Zeigt sich der Himmel an diesem Tag freundlich und wolkenlos, soll ein besonders strenger Winter bevorstehen.

Eine der überlieferten Weisheiten lautet: "Mariä Opferung hell und rein, bringt einen harten Winter rein." Ähnlich klingt eine weitere Variante: "Mariä Opferung klar und hell, naht ein strenger Winter schnell." Auch der Spruch "Mariä Opferung klar und hell, macht den Winter streng und ohne Fehl" folgt derselben Wetterdeutung.

Allen drei Bauernregeln liegt die Vorstellung zugrunde, dass ein klarer und sonniger 21. November auf eine kalte Winterzeit hindeutet. Trübes oder unbeständiges Wetter wird in diesen Sprüchen hingegen nicht näher bewertet.

Was ist an der Bauernregel dran?

Aus heutiger meteorologischer Sicht lässt sich aus dem Wetter an einem einzelnen Novembertag allerdings keine verlässliche Prognose für die kommenden Wintermonate ableiten. Ob Österreich ein strenger Winter mit häufigem Frost und reichlich Schnee bevorsteht, hängt von großräumigen Wetterlagen und deren Entwicklung ab.

Die Bauernregeln sind daher vor allem ein Stück überliefertes Wetterwissen und spiegeln die Beobachtungen früherer Generationen wider. Für eine tatsächliche Winterprognose sind moderne Wettermodelle und langfristige Klimaberechnungen wesentlich aussagekräftiger.