Wilde Verfolgungsjagd
Flucht mit 200 km/h: Polizei schießt auf Mercedes
Die Beamten hatten versucht, auf der A23 einen auffälligen Wagen aufzuhalten, dessen Lenker jedoch mit mehr als 200 km/h zu flüchten versuchte. Endstation war schließlich die Altmannsdorfer Straße, wie die Exekutive berichtete.
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Dort hatten die Polizisten mit ihrem Streifenwagen die Straße blockiert - wovon sich der 29-Jährige vorerst nicht aufhalten ließ, sondern auf die Sperre losfuhr. Ein Beamter feuerte deshalb aus der Nähe in die Motorhaube des Mercedes, woraufhin der Lenker aufgab. Bei ihm wurden Anzeichen einer Übermüdung sowie eine Alkoholisierung von 0,6 Promille festgestellt. Der Österreicher wurde festgenommen, er wird mehrfach angezeigt.
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