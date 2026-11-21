Ein Bad im türkisblauen Wasser sollte für eine deutsche Urlauberin in Thailand zur Erfrischung werden. Doch plötzlich biss eine 1,50 Meter lange Riesenechse zu und zog die Frau ins Wasser.

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Der Erawan-Wasserfall in Thailand ist für seine türkisgrünen Naturpools und sieben Kaskaden bekannt. Doch für eine deutsche Touristin wurde der Ausflug zum Albtraum: Als sie ihre Füße ins Wasser hielt, näherte sich ein Wasserwaran und biss plötzlich zu.

Waran verbiss sich in ihren Fuß

Das rund 1,50 Meter lange Reptil packte den linken Fuß der Frau mit seinem kräftigen Kiefer und zog sie ins Wasser. Die Touristin erlitt dabei eine große Risswunde. Besonders gefährlich: Im Maul der Tiere befinden sich Bakterien, die schwere Infektionen auslösen können.

Ranger des Nationalparks leisteten sofort Erste Hilfe und brachten die Verletzte in eine nahegelegene Klinik. Die Nationalparkverwaltung kündigte an, ihren Gesundheitszustand gemeinsam mit den Ärzten weiter zu beobachten. Sie sollte so lange betreut werden, bis sie vollständig genesen ist und sicher nach Hause reisen kann.

Waran wurde wieder freigelassen

Mitarbeiter des Nationalparks konnten das Tier nach dem Angriff einfangen. Anschließend wurde es in einem Waldgebiet weiter entfernt vom Wasserfall wieder freigelassen, berichtete der thailändische Fernsehsender Thai PBS.

Der Erawan-Wasserfall in Thailand ist für seine türkisgrünen Naturpools und sieben Kaskaden bekannt. © Getty Images

Die Behörden kündigten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an: Ranger sollen die Gewässer und besonders stark besuchte Bereiche häufiger kontrollieren. An gefährdeten Stellen sind außerdem Warnschilder geplant.

Warum griff die Echse an?

Wasserwarane sind in Thailand weit verbreitet und halten sich bevorzugt in der Nähe von Gewässern auf. Sie können bis zu drei Meter lang werden, gelten aber grundsätzlich als scheu und meiden Menschen.

Warum das Tier die Urlauberin attackierte, ist noch unklar. © LightRocket via Getty Images

Warum das Tier die Urlauberin attackierte, ist noch unklar. Die Nationalparkverwaltung vermutet, dass der Waran ihren Fuß mit Nahrung verwechselt haben könnte. Besucher werden deshalb eindringlich aufgefordert, Wildtiere nicht zu füttern und die Anweisungen der Ranger zu beachten.