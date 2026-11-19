Das ZDF verzichtet 2026 auf einen beliebten TV-Jahresrückblick: Die Sonderausgabe "Markus Lanz – Das Jahr" fällt aus. Der Sender nennt dafür einen konkreten Grund.

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Seit 2020 blickte Markus Lanz in einer eigenen Sendung auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres zurück. Damit ist heuer Schluss. In der letzten Woche vor Weihnachten setzt das ZDF stattdessen auf reguläre Ausgaben seiner Talkshow.

Gegenüber "TV Wunschliste" begründete der Sender die Entscheidung mit der aktuellen Nachrichtenlage: "Angesichts der Dynamik des politischen und gesellschaftlichen Geschehens setzt das ZDF auch in der letzten Sendewoche vor Weihnachten auf aktuelle Ausgaben von Markus Lanz."

Auch in diesen Sendungen sollen die prägenden Themen des zu Ende gehenden Jahres zur Sprache kommen. Eine eigene Jahresrückblick-Ausgabe sei deshalb nicht vorgesehen.

XXL-Folge statt Lanz

Auch im Weihnachtsprogramm gibt es eine Änderung: Am Mittwoch, dem 16. Dezember, zeigt das ZDF eine XXL-Ausgabe von "Bares für Rares" mit Horst Lichter.

Am Mittwoch, dem 16. Dezember, zeigt das ZDF eine XXL-Ausgabe von "Bares für Rares" mit Horst Lichter. © ZDF und Frank Hempel

Die bisherige Jahresbilanz erreichte zuletzt durchschnittlich 2,53 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag regelmäßig bei rund elf Prozent.

Wann Lanz in die Weihnachtspause geht

Mit seiner regulären Talkshow am Donnerstag, dem 17. Dezember, verabschiedet sich Markus Lanz in die Feiertage. Ganz ohne Jahresrückblick bleibt das ZDF allerdings nicht: Am 18. Dezember ist die Satire-Sendung "Toll!" geplant, am 20. Dezember die Ehrung der Sportler des Jahres. Am zweiten Weihnachtstag folgt zudem "Album 2026".