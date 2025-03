Die ÖSV-Skispringerinnen haben im WM-Teambewerb von der Normalschanze wie 2019 und 2023 Silber erobert.

Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifriedsberger und Eva Pinkelnig mussten sich am Samstagabend in Trondheim nur den 19,4 Punkte voranliegenden Gastgeberinnen aus Norwegen beugen. Bronze ging deutlich hinter Österreich an Titelverteidiger Deutschland.