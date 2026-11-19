Leere Gemeindekassen, teure Sicherheitsauflagen und fehlende Veranstalter: In Deutschland müssen mehrere Weihnachtsmärkte 2026 komplett abgesagt werden. Auch in Österreich geraten die beliebten Adventmärkte zunehmend unter Kostendruck.

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Für viele gehört der Besuch eines Weihnachtsmarktes zur Adventzeit wie Punsch und Kekse. Doch heuer bleiben in mehreren deutschen Städten die Marktstände geschlossen. Die Gründe reichen von finanziellen Problemen über fehlende Veranstalter bis hin zu Baustellen und Sicherheitsauflagen. Andere Märkte müssen ihr Programm deutlich abspecken.

Diese Weihnachtsmärkte fallen 2026 aus

Kirchheim bei München: Wegen einer angespannten Gemeindekasse fällt der Christkindlmarkt aus. Statt erwarteter 22 Millionen Euro rechnet die Gemeinde nur noch mit rund 15 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen. Freiwillige Leistungen werden deshalb gestrichen.

Geesthacht: Obwohl die Stadt einen Zuschuss von 15.000 Euro bewilligte, kam die Finanzierungszusage zu spät. Für die ehrenamtlichen Organisatoren blieb zu wenig Zeit. Einige Händler hatten bereits andere Märkte gebucht.

Hagen-Hohenlimburg: Für den Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg fehlt ein Veranstalter. Der bisherige Organisator will den aufwendigen Markt nicht mehr selbst ausrichten.

Hannover: Der Markt "Weihnachten über den Dächern Hannovers" wurde aus organisatorischen Gründen abgesagt. Die traditionellen Weihnachtsmärkte in der Innenstadt finden aber statt.

Berlin: Der Wintertraum sollte an den Hauptbahnhof übersiedeln. Die dafür vorgesehene Ausweichfläche steht laut Veranstalter allerdings nicht zur Verfügung.

Hamburg-Dulsberg: Wegen zu geringer Besucherzahlen und Einnahmen wird der Wintertreff sogar dauerhaft eingestellt.

Winterhausen: Bauarbeiten und eine unsichere Verkehrssituation verhindern die Durchführung des Marktes. 2027 könnte er wieder stattfinden.

Trimburg: Für den Weihnachtsmarkt an der historischen Burganlage fehlt ein zweiter Rettungsweg. Dieser soll erst im Frühjahr 2027 fertiggestellt werden.

Thannhausen: Dürre und Borkenkäfer haben den Fichtenbestand am Veranstaltungsort schwer beschädigt. Rund 80 bis 90 Prozent der Bäume mussten entfernt werden – der Adventszauber fällt aus.

Auch in Österreich wird Weihnachten teurer

Dass die Organisation von Adventmärkten immer kostspieliger wird, zeigt auch ein Blick nach Österreich. Besonders deutlich wird das in Graz: Dort stiegen die kalkulierten Kosten für den Advent von ursprünglich 60.000 Euro auf mehr als 172.000 Euro. Vor allem die gestiegenen Sicherheitsauflagen und der Aufwand für das neue Sicherheitskonzept belasteten das Budget. Der Grazer Advent konnte letztlich durch Umschichtungen finanziell abgesichert werden.

Dass die Organisation von Adventmärkten immer kostspieliger wird, zeigt auch ein Blick nach Österreich. © Getty Images

Auch in Wien wird bei der Sicherheit aufgerüstet. Die Polizei kündigte für die heurige Adventzeit eine verstärkte Präsenz auf Weihnachtsmärkten und stark frequentierten öffentlichen Plätzen an. Das Innenministerium betonte allerdings, dass aktuell keine konkreten Hinweise auf Bedrohungen rund um österreichische Weihnachtsmärkte vorliegen.

Wo trotz Sparmaßnahmen geöffnet wird

Nicht überall kommt es gleich zur Absage. In Neu-Ulm findet der mittelalterliche Weihnachtsmarkt von 27. November bis 20. Dezember statt. Allerdings müssen Besucher auf die beliebten Feuershows verzichten. Stattdessen stehen Auftritte von Vereinen, Chören, Schulen und Kapellen auf dem Programm.

Auch in Taufkirchen wird gespart: Beim Flockenzauber-Christkindlmarkt am 5. und 6. Dezember entfallen die große begehbare Schneekugel und das Bühnenprogramm. Musik, Stelzenläufer, Nikolaus und Kindertheater bleiben hingegen erhalten.

Sicherheitskosten belasten Veranstalter

Wie groß der finanzielle Druck ist, zeigt auch eine bundesweite Erhebung in Deutschland: Die Gesamtkosten für Stadtfeste und Weihnachtsmärkte sind demnach innerhalb von drei Jahren im Schnitt um 44 Prozent gestiegen. Allein für Sicherheitsmaßnahmen wird inzwischen rund ein Viertel des Budgets benötigt.

Die Gesamtkosten für Stadtfeste und Weihnachtsmärkte sind demnach innerhalb von drei Jahren im Schnitt um 44 Prozent gestiegen. © Getty Images/iStockphoto

Damit stehen Veranstalter in Deutschland und Österreich vor einer ähnlichen Herausforderung: Die Weihnachtsmärkte sollen Besucher anlocken und für Adventstimmung sorgen – gleichzeitig werden Organisation und Sicherheit immer teurer.