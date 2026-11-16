Auf offener Straße
Mädchen (5) in Köln von Angreiferin (26) schwer verletzt
Das fünfjährige Mädchen war zusammen mit seiner Mutter in der nordrhein-westfälischen Großstadt unterwegs, als eine 26-jährige Frau plötzlich auf das Kind losging.
Motiv völlig unklar
Den Ermittlern zufolge trat die Angreiferin mehrfach gezielt gegen den Kopf der Fünfjährigen. Ein Motiv für die Tat gibt es offenbar nicht – nach Angaben der Ermittler kannten sich die 26-Jährige und das Kind nicht.
Ein Zeuge bemerkte die Attacke sofort, griff ein und konnte die Angreiferin stoppen. Das schwer verletzte Mädchen wurde umgehend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Fünfjährige konnte das Krankenhaus bereits auch wieder verlassen.
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Polizei: Keine Unbekannte
Wie die Polizei weiter bekannt gab, ist die Frau den Behörden bekannt: Sie soll bereits in der Vergangenheit durch Gewaltdelikte auffällig geworden sein. Zudem gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau psychisch krank ist.
Die Staatsanwaltschaft wertet die brutale Attacke als versuchten Mord. Ein Haftrichter ordnete bereits am Samstag die einstweilige Unterbringung der 26-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an.
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