CSD-Attentäter kassierte in U-Haft Bürgergeld

Der Berliner CSD-Attentäter Abdul Ballout kassierte bis zu seinem Tod Bürgergeld – sogar während seiner Haft im Libanon, das berichtet die deutsche Bild zuerst. Neue Zahlen aus dem Arbeitsministerium sorgen jetzt für heftige Kritik.

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Tausende Menschen feierten am 25. Juli beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin, als ein Islamist mit einem Transporter in die Menge raste. Eine Frau starb bei dem Angriff, 31 weitere Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Der Täter Abdul Ballout (†21) war den Sicherheitsbehörden schon seit Jahren bekannt. Wie nun durch Informationen der "BILD" ans Licht kam, erhielt er zum Zeitpunkt der Tat Bürgergeld vom deutschen Staat – und das nicht erst seit Kurzem.

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Geld floss auch im Ausland

Laut Antworten des Bundesarbeitsministeriums bezog Ballout bereits seit Januar 2015 durchgehend Sozialleistungen, damals noch als Kind. Besonders brisant: Selbst als er nach einer versuchten Reise zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Libanon im Gefängnis saß, überwies der Staat monatlich 790,61 Euro. Rechnerisch kamen allein seit seiner IS-Reise rund 6800 Euro zusammen. Wie viel Geld insgesamt seit 2015 floss, bleibt offen.

Im Mai 2025 war Ballout über Istanbul in den Libanon gereist, um sich dem IS anzuschließen. Nach einem Hinweis deutscher Behörden nahmen ihn libanesische Sicherheitskräfte am 24. Juli 2025 fest. Obwohl die deutsche Botschaft ihn in Haft betreute und später sowohl das Bundeskriminalamt als auch das "Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum" mit dem Fall befasst waren, liefen die Zahlungen ungebremst weiter.

Krankschreibungen trotz Gefängnisaufenthalt

Dass das Berliner Jobcenter nichts bemerkte, hat einen einfachen Grund: Datenschutzvorschriften verhindern bis heute einen automatischen Informationsaustausch zwischen Sicherheitsbehörden und Jobcentern. Die Behörde wusste schlichtweg nichts von der Ausreise oder der Inhaftierung. Zwar lud das Jobcenter den Mann regelmäßig zu Terminen vor, doch seine Abwesenheit fiel nicht auf – es gingen laufend deutsche Krankschreibungen ein. Wer diese ausstellte oder einreichte, ist bislang unklar.

Erst nach seiner Abschiebung nach Deutschland und der Festnahme am Berliner Flughafen im November 2025 stoppten die Zahlungen während der deutschen Untersuchungshaft. Als Ballout nach einer Verurteilung durch das Amtsgericht Tiergarten im Mai 2026 wieder freikam, flossen sofort wieder 524,55 Euro und ab Juni 804,50 Euro pro Monat – bis zu dem Anschlag im Juli.

Scharfe Kritik an Innenminister

Ans Licht kamen diese Details erst nach Nachfragen des AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer (47). Nachdem die Bundesregierung die Auskunft im August zunächst unter Verweis auf Persönlichkeitsrechte verweigert hatte, legte das Arbeitsministerium im November die Zahlen offen. Springer erhebt nun schwere Vorwürfe gegen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (56, CSU): "Der gesamte Fall offenbart ein monströses Staatsversagen. Innenminister Dobrindt inszeniert sich als Hardliner in der Sicherheitspolitik. Tatsächlich waren seine Behörden jedoch nicht einmal in der Lage, das Jobcenter über einen Terrorverdächtigen zu informieren, der im Ausland im Gefängnis saß", wie ihn die Bild zitiert.