Rinder-Plage: Kühe terrorisieren Kleinstadt

In der nordmazedonischen Kleinstadt Kriva Palanka sorgen rund 1000 frei herumlaufende Rinder für massive Probleme. Nun fordert der Bürgermeister einen 30-tägigen Krisenzustand.

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In der nordöstlich gelegenen Balkan-Gemeinde Kriva Palanka spitzt sich die Lage für die Bevölkerung immer weiter zu. Meist nach Einbruch der Dunkelheit wandern Hunderte verwilderte Rinder von den umliegenden Hügeln herab direkt in das Stadtgebiet. Auf aktuellen Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die Tiere durch Straßen streifen, in öffentlichen Parks weiden oder sich in den Vorgärten der Bewohner bedienen.

Zahl der Tiere stark gestiegen

Seit Jahren belasten die unbeaufsichtigten Herden den Alltag in der Region, doch mittlerweile hat sich die Situation deutlich verschärft. Wie Bürgermeister Saško Mitovski gegenüber dem Portal Skopje1 erklärte, wuchs der Bestand innerhalb der vergangenen vier Jahre von rund 570 auf etwa 1000 Tiere an. Nach Einschätzung des Ortschefs könnte die tatsächliche Anzahl sogar noch höher ausfallen. Die Zahlen stammen allerdings nicht aus offiziellen Registern, sondern beruhen auf inoffiziellen Beobachtungen der lokalen Bevölkerung.

Die Rinder hinterlassen nicht nur Verwüstungen auf landwirtschaftlichen Flächen und Privatgrundstücken. Auf Facebook veröffentlichte Mitovski am 4. November Aufnahmen von Begegnungen mit den Tieren und schrieb dazu: "Gibt es ein Ende für diese Qual und den Schrecken?!"

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Gefahr für Verkehr und Trinkwasser

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press bergen die frei laufenden Rinder zudem erhebliche Sicherheits- und Gesundheitsrisiken. Auf der Fernstraße stellen die Herden eine akute Gefahr für den Verkehr dar. Gleichzeitig befürchten Anwohner eine Verunreinigung des Trinkwassers, da laut Angaben des Bürgermeisters bereits verendete Rinder in der Nähe von Trinkwasserquellen entdeckt wurden.

Streit um Zuständigkeit der Behörden

Auslöser der verfahrenen Lage ist ein langjähriger Konflikt zwischen den Behörden und drei regionalen Tierhaltern. Zwar ordnete die staatliche Lebensmittel- und Veterinäragentur (AHV) bereits im Jahr 2024 an, den drei Eigentümern die Tiere zu entziehen. Berichten des Portals sdk.mk zufolge schlug die praktische Umsetzung der Beschlagnahmung jedoch fehl, weshalb die Rinder weiterhin frei durch die Bergregion und die Stadt ziehen.

Durch die offizielle Anordnung ging das Eigentum an den Tieren an den Staat über. Laut Mitovski sei somit die Lebensmittel- und Veterinärbehörde rechtlich und formell für die Herde verantwortlich, wie skopje1.mk berichtet. Das Problem sei weder harmlos noch amüsant, betonte der Bürgermeister und warnte die Regierung davor, die Verantwortung auf die Stadtverwaltung abzuwälzen. Mit dem Antrag auf einen 30-tägigen Krisenzustand will er nun endlich staatliche Maßnahmen erzwingen. Sollte keine behördliche Lösung zustande kommen, drohen Bürger laut Euronews Bulgaria mit Protesten und einer Blockade der Verbindungsstraße nach Bulgarien.