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11 Tote: Feuer-Drama auf Urlaubsinsel Phuket

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Großbrand in einem Gebäude bei Nacht in Phuket, Feuerwehr bekämpft die Flammen.
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Bei einem Brand in einem Geschäftshauskomplex auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket sind Medienberichten zufolge elf Menschen ums Leben gekommen.
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16 weitere wurden verletzt, als in den frühen Morgenstunden fünf sogenannte Shophouses im Touristenzentrum Patong in Flammen aufgingen, wie die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf die Behörden berichtete.

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Unter den Todesopfern waren demnach acht Frauen und drei Männer. Einer der Betroffenen kam aus Myanmar, die übrigen waren Thailänder.

Kurzschluss könnte Feuer ausgelöst haben

Laut ersten Ermittlungsergebnissen könnte ein Kurzschluss an einem Strommast zur Explosion eines Transformators geführt haben. Die Flammen griffen im Anschluss auf einen Motorradverleih und von dort auf benachbarte Geschäfte über. In dem Motorradverleih lagerten nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters von Patong rund 100 Mietmaschinen. Auch Benzin und Schmierstoffe waren dort aufbewahrt worden. In den oberen Stockwerken lebten einige der Mitarbeiter.

Viele Eingeschlossene versuchten laut Polizei, sich vor den Flammen und dem dichten Rauch auf das Dach der Gebäude zu retten. Einige der späteren Todesopfer hätten während ihrer Flucht noch verzweifelt versucht, Freunde und Angehörige anzurufen.

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Die meisten Opfer starben vermutlich an einer Rauchvergiftung - äußere Verletzungen hätten sie nicht aufgewiesen, sagte der Gouverneur von Phuket, Chotenarin Kerdsom. Die Feuerwehr benötigte rund zwei Stunden, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Polizei schloss Brandstiftung nach Auswertung von Überwachungsvideos und Zeugenaussagen aus.

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