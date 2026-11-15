1.500 Migranten erreichen Kanaren an nur einem Tag

Mehr als 1.500 Migranten sind an einem einzigen Tag auf den Kanarischen Inseln angekommen. Es war die höchste Zahl innerhalb eines Tages seit 6 Jahren.

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Die Lage auf den Kanarischen Inseln spitzt sich zu. Binnen 24 Stunden registrierten die Behörden so viele Ankünfte wie noch nie – besonders die kleine Insel El Hierro ist an der Grenze der Belastbarkeit angekommen.

Überfahrt dauerte bis zu einer Woche

Auf El Hierro kamen allein am Samstag 13 Boote mit Migranten an, am Sonntag kamen vier weitere hinzu. Je ein weiteres Boot gelangte nach Gran Canaria und Teneriffa. Unter den rund 1.500 Neuankömmlingen waren am Samstag mindestens 120 Minderjährige, berichtete der spanische TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Behörden.

Die Migranten stammen vor allem aus Senegal, Gambia, Mauretanien und Guinea. Die Überfahrt über den Atlantik kann - wenn alles gut geht - bis zu einer Woche dauern.

RTVE nannte es einen "traurigen Rekord". Die bisherige Tageshöchstzahl der Kanaren lag bei 1.461 geretteten Menschen. Sie war am 7. November 2020 verzeichnet worden. Damals konzentrierten sich die Ankünfte allerdings auf Gran Canaria.

Über 1.400 Migranten erreichten am 14. November die Kanarischen Inseln an nur einem Tag. © EPA

El Hierro an der Grenze angekommen

Auf El Hierro, einer Insel mit nur gut 12.000 Einwohnern, ist die Lage besonders angespannt. Der Migrantenzustrom hält dort bereits seit Wochen an. Seit Monatsanfang hatte El Hierro mehr als 9.000 Migranten in 91 Booten empfangen. Die spanische Regierung hatte deshalb für die Kanaren bereits den Notstand ausgerufen.

Um sich selbst ein Bild von der angespannten Situation zu machen, reiste der Minister für Territorialpolitik, Ángel Víctor Torres, direkt nach El Hierro.

Spanische Medien machen für die plötzliche Migration vor allem die verschärfte soziale und wirtschaftliche Krise im Senegal verantwortlich.

Für viele endet die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa allerdings tödlich. Die Kanarenroute gilt als einer der gefährlichsten Migrationswege auf der Welt. Laut der Hilfsorganisation "Caminando Fronteras" starben allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres mindestens 635 Menschen bei dem Versuch, die rund 100 Kilometer vor der afrikanischen Küste liegenden Inseln zu erreichen.