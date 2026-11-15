oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Ausnahmezustand

1.500 Migranten erreichen Kanaren an nur einem Tag

Online Redaktion
von
Ein überfülltes, bunt bemaltes Boot mit vielen Migranten wird auf dem Meer abgeschleppt.
© EPA
Mehr als 1.500 Migranten sind an einem einzigen Tag auf den Kanarischen Inseln angekommen. Es war die höchste Zahl innerhalb eines Tages seit 6 Jahren.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Lage auf den Kanarischen Inseln spitzt sich zu. Binnen 24 Stunden registrierten die Behörden so viele Ankünfte wie noch nie – besonders die kleine Insel El Hierro ist an der Grenze der Belastbarkeit angekommen.

Überfahrt dauerte bis zu einer Woche

Auf El Hierro kamen allein am Samstag 13 Boote mit Migranten an, am Sonntag kamen vier weitere hinzu. Je ein weiteres Boot gelangte nach Gran Canaria und Teneriffa. Unter den rund 1.500 Neuankömmlingen waren am Samstag mindestens 120 Minderjährige, berichtete der spanische TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Behörden.

Die Migranten stammen vor allem aus Senegal, Gambia, Mauretanien und Guinea. Die Überfahrt über den Atlantik kann - wenn alles gut geht - bis zu einer Woche dauern.

RTVE nannte es einen "traurigen Rekord". Die bisherige Tageshöchstzahl der Kanaren lag bei 1.461 geretteten Menschen. Sie war am 7. November 2020 verzeichnet worden. Damals konzentrierten sich die Ankünfte allerdings auf Gran Canaria.

Nachtrettung von Migranten von einem Holzboot auf ein Rettungsschiff im Hafen von La Restinga.
Über 1.400 Migranten erreichten am 14. November die Kanarischen Inseln an nur einem Tag. © EPA

El Hierro an der Grenze angekommen

Auf El Hierro, einer Insel mit nur gut 12.000 Einwohnern, ist die Lage besonders angespannt. Der Migrantenzustrom hält dort bereits seit Wochen an. Seit Monatsanfang hatte El Hierro mehr als 9.000 Migranten in 91 Booten empfangen. Die spanische Regierung hatte deshalb für die Kanaren bereits den Notstand ausgerufen.

Um sich selbst ein Bild von der angespannten Situation zu machen, reiste der Minister für Territorialpolitik, Ángel Víctor Torres, direkt nach El Hierro.

Auch interessant

Drohender Iran-Anschlag: Trump-Minister in Sicherheit gebracht

Kreml-Hardliner wollen Pizza in Russland verbieten

Explosion auf Weihnachtsmarkt: zwei Menschen in Lebensgefahr

Spanische Medien machen für die plötzliche Migration vor allem die verschärfte soziale und wirtschaftliche Krise im Senegal verantwortlich.

Für viele endet die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa allerdings tödlich. Die Kanarenroute gilt als einer der gefährlichsten Migrationswege auf der Welt. Laut der Hilfsorganisation "Caminando Fronteras" starben allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres mindestens 635 Menschen bei dem Versuch, die rund 100 Kilometer vor der afrikanischen Küste liegenden Inseln zu erreichen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Rogan sorgt auf Weltrekordler-PK für Lacher

Niger drängt Tausende Menschen aus dem Land

Coronavirus-Entwarnung bei Rammstein-Sänger

Kreml-Hardliner wollen Pizza in Russland verbieten

Afghanistan: NATO-Konvoi angegriffen

Explosion auf Weihnachtsmarkt: zwei Menschen in Lebensgefahr

Drohender Iran-Anschlag: Trump-Minister in Sicherheit gebracht

Bier-Beben: Heineken baut 6.000 Jobs ab

1.500 Migranten erreichen Kanaren an nur einem Tag

Orlandos Siegeszug weiter ungebrochen