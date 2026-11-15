Es klingt nach einer Satire, doch es ist wahr: In Russland entbrennt derzeit eine hitzige Debatte um das Mittagessen in Schulkantinen und Universitäten. Im Fokus ist ausgerechnet die Pizza.

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Es ist ein Vorstoß, der selbst für russische Verhältnisse seltsam ist: Konservative Funktionäre und kremlnahe Aktivisten machen aktuell mobil gegen ein weltweit beliebtes Gericht. Ihr Ziel: Pizza soll komplett von den Speiseplänen russischer Schulen und Universitäten verschwinden.

Warum Pizza plötzlich politisch ist

Hinter der Forderung stehen unter anderem der Aktivist Witali Borodin, Leiter des "Föderalen Projekts für Sicherheit und Korruptionsbekämpfung", sowie die ehemalige Kulturberaterin Jelena Jampolskaja.

Ihre Begründung zielt nicht etwa auf ungesunde Ernährung ab, sondern auf Geopolitik. Pizza sei ein Symbol westlichen Einflusses und müsse als "unfreundliche Speise" eingestuft werden.

Der Hintergrund: Italien steht auf Moskaus offizieller Liste der "unfreundlichen Staaten" und unterstützt die Ukraine mit Waffen. Statt italienischer Teigfladen sollen junge Russen nach dem Willen der Hardliner wieder verstärkt traditionelle heimische Gerichte wie Piroggen essen.

Die Duma-Abgeordneten. © AFP

Spott aus den eigenen Reihen

Ein landesweites Gesetz ist der Vorstoß bisher zwar nicht, doch die Debatte schlägt hohe Wellen – und sorgt vor allem für Kopfschütteln. Selbst innerhalb des russischen Parlaments stößt die Idee auf offenen Widerstand. Die Duma-Abgeordnete Swetlana Schurowa bezeichnete ein mögliches Verbot wegen der italienischen Herkunft des Gerichts als schlichtweg absurd.

Kritiker betiteln die Pizza sarkastisch als neuen "Staatsfeind Nummer eins" und merken an, dass sich russische Behörden lieber um dringendere Alltagsprobleme wie etwa Heizungsengpässe kümmern sollten, statt den Speiseplan der Schüler zu politisieren.