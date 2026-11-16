Viele Ski-Fans können den Start der Wintersaison offenbar nicht mehr erwarten und stürmen bereits jetzt die (bereits offenen) Gletscher-Skigebiete.

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Der Start in die Skisaison hat am vergangenen Wochenende am Stubaier Gletscher für einen regelrechten Ansturm gesorgt. Tausende Wintersportler wollten das sonnige Wetter und die guten Pistenbedingungen nutzen. Die Folge war ein Verkehrschaos im Stubaital: Kilometerlange Autoschlangen, volle Parkplätze und Anfahrtszeiten von bis zu zweieinhalb Stunden brachten zahlreiche Besucher an ihre Geduldsgrenze.

Video zum Thema Ski-Irrsinn: 2 Stunden Stau auf dem Weg zum Gletscher © oe24

Besonders am Samstag (14. November) war die Situation angespannt. Ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigte eine scheinbar endlose Blechlawine auf dem Weg zum Gletscherskigebiet. Der Verfasser des Beitrags berichtete, für die rund 21 Kilometer lange Strecke von Innsbruck bis zur Stubaier Gletscherbahn 2,5 Stunden benötigt zu haben. Die Aufnahmen verbreiteten sich rasch und lösten eine heftige Diskussion über den Massentourismus in Tirol aus.

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Doch nicht nur am Samstag herrschte Hochbetrieb. Wie der ORF Tirol am Sonntag berichtete, waren auch an diesem Tag die Parkplätze vollständig ausgelastet. Insgesamt zählten die Bergbahnen am Wochenende rund 17.000 Wintersportler. Sowohl auf der Stubaitalstraße als auch auf der Ranalter Straße bildeten sich kilometerlange Staus. Die Bilder der wartenden Autos wurden in sozialen Netzwerken millionenfach angeklickt.

Zwei Großveranstaltungen sorgten für zusätzlichen Andrang

Zum großen Besucheraufkommen trugen auch mehrere Veranstaltungen bei. Am Gletscher fand das Intersport Testival statt, bei dem Wintersportler auf rund 2900 Metern Höhe neues Material ausprobieren konnten. Gleichzeitig trainierten internationale Freestyle-Profis im Snowpark Stubai Zoo für die Stubai Prime Park Sessions, die noch bis 22. November laufen. Außerdem wurde am Samstag die Piste Nummer 14 am Fernauferner neu für den Skibetrieb geöffnet.

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Seilbahndirektor nicht überrascht

Für Seilbahndirektor Andreas Kleinlercher kommt der große Andrang im Herbst nicht überraschend. Vergleichbare Situationen habe es in der Vergangenheit immer wieder gegeben, erklärte er gegenüber dem ORF Tirol. Im Hochwinter, wenn mehr Skigebiete geöffnet haben, verteile sich der Besucheransturm wieder auf andere Regionen. Im Frühjahr verlagere sich das Problem erneut auf den Gletscher.

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Kleinlercher appelliert deshalb an die Wintersportler, möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Vom Stubaital zum Gletscher und retour verkehren laut seinen Angaben alle 15 Minuten Skibusse. Diese könnten die Verkehrssituation deutlich entlasten und seien bei geringerem Autoverkehr zudem schneller unterwegs.

Der vergangene Samstag zeigt einmal mehr, wie stark die Verkehrsinfrastruktur im Stubaital an besonders beliebten Skitagen belastet wird. Gerade im Herbst, wenn viele andere Skigebiete noch geschlossen sind, konzentriert sich der Wintersportlerandrang auf wenige hoch gelegene Ziele.