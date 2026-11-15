Morissette's "Jagged Little Pill": Musicalpremiere rockte

Als Solistin eines im Ganzen überzeugenden Ensembles bestach Sarah Schütz als Mutter Mary Jane mit einer Stimmgewalt.

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Das Musical "Jagged Little Pill" von Alanis Morissette hat Samstagabend das Musiktheater in Linz gerockt. Regisseur Simon Eichenberger inszenierte energiegeladene Zweieinhalbstunden, in denen Musik, Gesang, das Zusammenspiel der Solisten mit dem Chor und das Bühnenbild eine Symbiose eingehen, sodass nach dem letzten Ton vielen im Publikum zuerst ein "Wow" entkam.

Kein Biopic

"Jagged Little Pill" basiert auf dem gleichnamigen Erfolgsalbum der kanadischen Sängerin aus dem Jahr 1995. 2019 kam es an den Broadway. Auf 22 Songs von Morissette hat Autorin Diablo Cody das Musical aufgesetzt, das kein Biopic ist, aber die Themen in den Songs aufgreift. In Linz ist es als deutschsprachige Erstaufführung zu sehen.

Erzählt wird ein Jahr im vermeintlichen Bilderbuchleben der US-Familie Healy, mit der Helicopter-Mum Mary Jane, dem 60 Stunden die Woche arbeitenden Dad Steve, Sohn und Musterschüler Nick, sowie der dunkelhäutigen Adoptivtochter Frankie. Die nach außen hin perfekte Fassade bekommt aber mehr und mehr Risse. Die pubertierende Frankie steckt in einigen Identitätskrisen, die Mutter ist nach einem Autounfall abhängig vom Schmerzmittel Fentanyl, die Ehe mit dem kaum daheim anzutreffenden Mann steht auf der Kippe. Als Nick Zeuge der Vergewaltigung von einer bewusstlosen Freundin auf einer College-Party wird, rät ihm die Mutter - selbst als junge Frau Opfer sexueller Gewalt geworden - vehement ab, zur Polizei zu gehen. Leistungsdruck, Suchtprobleme und schmerzhafte Wahrheiten drohen die Familie zu zerreißen. Doch sie fällt nicht auseinander, ein Lichtblick zum Ende eines emotionalen, in die Tiefe gehenden Musicals, das den Scheinwerfer auf aktuelle gesellschaftliche Probleme richtet.

Morissettes Nummern im Musicalsound

Das Übertragen von Morissettes Nummern in Musicalsound funktioniert auch mit deutschen Liedtexten, wenngleich ab und zu die Songs mit viel Text überfrachtet sind, was für die Solistinnen und Solisten zur Herausforderung wird. Die Textlastigkeit löst sich, sobald der Chor, mitgetragen von acht Studierenden der Musik und Kunstuni Wien, einsteigt und den Songs Dynamik gibt.

Gegen Gewalt an Frauen

Das Musical mutierte nach der Pause zu einer Demonstration nicht nur gegen Diskriminierung jeder Art, sondern vor allem gegen Gewalt an Frauen. Mit hochgehaltenen Plakaten zog das Ensemble vom Zuschauersaal auf die Bühne, fragte sich, "was ist eigentlich an einem Nein so schwer zu verstehen".

Weitere Vorstellungen: 26. November, 3., 18., 23. Dezember jeweils 19.30 Uhr,.