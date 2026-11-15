Google Ausbau Kronstorf : Am Montag Bauverhandlung

"Hier entsteht kein harmloser 'Campus', sondern ein hochinvasives Industriegebiet mit enormer Hitzeentwicklung und gigantischem Ressourcenverbrauch“, warnt Rechenzentren-Kritiker Harald Müllner.

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Am Montag, 16. November findet um 8.30 Uhr in der Josef-Heiml-Halle in Kronstorf die entscheidende Bau- und gewerbebehördliche Verhandlung für die Ausbaustufen 2 und 3 des geplanten Google-Rechenzentrums in Kronstorf (Bez. Linz-Land) statt. Google errichtet, wie berichtet, auf 50 Hektar großen erstmals ein Datencenter in Österreich, die erste Ausbaustufe mit bis zu 150 Megawatt Leistung soll 2027 in Betrieb gehen. Bei einem möglichen späteren Vollausbau, über den verhandelt wird, wären maximal 500 Megawatt Leistung möglich.

Trockenkühlung befürchtet

"Dass dieses Treffen angesichts des großen Interesses in die Halle verlegt wurde, ist das eine. Dass die Verhandlung allerdings stattfindet, bevor die entscheidenden Pumpversuche überhaupt abgeschlossen sind, wirft bei uns große Fragen auf. Denn niemand weiß bisher genau, ob die geplante Flusswasserkühlung überhaupt funktioniert. Scheitern die Versuche, droht eine laute Trockenkühlung – und die Anrainer haben ein Recht darauf, zu erfahren, was das für die Lärmbelastung im Ort bedeutet", sagt Harald Müllner von der Bürger:innen Initiative Rechenzentrum Kronstorf BIRK. Zur Kühlung ist geplant, Wasser aus der Enns zu verwenden.

Wasserkühlung nicht Teil des Verfahrens

"Es ist korrekt, dass am kommenden Montag die bau- und gewerberechtliche Verhandlung für die weiteren Ausbaustufen des geplanten Google-Standorts in Kronstorf stattfindet. Das Thema Wasserkühlung und damit auch die Pumpversuche sind aber nicht Teil des Verfahrens", heiß es dazu aus dem Büro der neuen Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher (ÖVP) gegenüber den OÖN: