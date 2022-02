Guide Michelin: Ein grüner Stern für Österreich

Best of der Gastroszene:

Vor wenigen Tagen wurde der Guide Michelin Main Cities of Europe 2022 veröffentlicht und die Genusswelt blickt gespannt auf die Ergebnisse: Die aktuelle Auswahl umfasst 74 Restaurants in Wien und Salzburg, darunter zehn Bib-Gourmand-Adressen und 17 Restaurants mit Michelin Stern(en). Weiterhin an der Spitze steht dabei Ausnahmekoch Juan Amador (Restaurant Amador), der auch heuer mit der Höchstwertung von drei Michelin Sternen ausgezeichnet wurde. Aber auch im 1- und 2-Sterne-Segment zeigt sich ein äußerst erfreuliches Bild. „Durch die COVID-19-Pandemie hat das Gastgewerbe in vielen Ländern eine schwierige Zeit erlebt. Trotz aller krisenbedingten Widrigkeiten zeigt die Gastronomie in Österreich jedoch ein konstant hohes Niveau und präsentiert weiterhin ein vielfältiges Angebot, das alle Komfort- und Preiskategorien sowie eine große Bandbreite an Küchenstilen einschließt“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der Michelin Guides.

Innovation

Erstmals hat der Guide Michelin 2022 in Wien eine neue Auszeichnung vergeben, den Michelin Grünen Stern. Damit will man auf Restaurants hinweisen, die sich mit beispielhaften Initiativen für eine nachhaltigere Gastronomie einsetzen. Eben diesen Grünen Stern trägt ab sofort das Restaurant TIAN. Damit wolle man das starke nachhaltige Ethos von Paul Ivic und seinem Team hervorheben, das sich im hochwertigen Angebot an vegetarischer und veganer Küche widerspiegelt, so die Michelin-

Herausgeber.



