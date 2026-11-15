Gemeinden rüsten gegen Wasserengpass

Die Hitze ist vorbei, der Durst bleibt: Niederösterreichs Gemeinden kämpfen weiter gegen den Wassermangel.

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Bei 88 Prozent der Messstellen liegt das Grundwasser auf niedrigem oder sehr niedrigem Niveau. Die letzten Monate waren die niederschlagsärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. "Das Wasser ist noch nicht im Grundwasser angekommen", sagt Martin Angelmaier, Leiter der Wasserwirtschaft beim Land.

In Michelbach brachte von Juli bis August ein Milchtransporter Trinkwasser aus den Nachbargemeinden, das kostete rund 25.000 Euro. In Perchtoldsdorf rief die Gemeinde zum Wassersparen auf, in Pöggstall drohte sogar die nächtliche Abschaltung.

Milchtransporter als Retter

Jetzt wird vorgesorgt: Michelbach sucht mit Bodenradar nach neuen Quellen und will Brunnen bohren. Perchtoldsdorf will statt zwölf Litern pro Sekunde 17 oder mehr fördern und hat eine Zukunftsstudie in Auftrag gegeben. "Wir haben kein Wasser zur Verfügung, wo wir sagen, wir können jetzt pritscheln im Garten", sagt Gemeinderat Martin Fürndraht (ÖVP).

Bund und Land fördern 386 Projekte mit Gesamtkosten von rund 150 Millionen Euro, der Bund zahlt 42 Millionen. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) sagt: "Der Regentropfen soll möglichst dort gehalten werden, wo er fällt."

Hoffen auf Regen

Bis die Projekte stehen, bleibt nur das Warten. Am besten wäre laut Angelmaier ein klassischer Landregen über mehrere Tage. Fürndraht wünscht sich einen Winter "so wie es früher war: Viel Schnee, der dann langsam taut".