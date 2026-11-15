Wien verrechnet Rettungsflüge ab 2028 minutengenau

Rund 1.600 Flugminuten hat der Wiener Flugrettungsdienstes im Vorjahr im Burgenland absolviert. Ab 2028 wird jede Minute einzeln abgerechnet.

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Der Wiener Flugrettungsdienst fliegt immer wieder Einsätze im Burgenland. Ab 2028 sollen diese, wie bereits mit Niederösterreich vereinbart, pro Flugminute abgerechnet werden, das gaben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) am Sonntag bekannt. Mit Niederösterreich war die Bundeshauptstadt bereits im August übereingekommen, dass nicht mehr pauschal abgerechnet wird, sondern künftig eine Echtkostenabrechnung gilt.

Vergangenes Jahr wurden rund 1.600 Flugminuten des Wiener Flugrettungsdienstes im Burgenland durchgeführt. Mittels einer 15a-Vereinbarung, die auch mit Niederösterreich abgeschlossen werden soll, wird dann ab 2028 jede dieser Flugminuten verrechnet. "Mit dieser 15a-Vereinbarung stellen wir die Zusammenarbeit in der Flugrettung auf eine langfristig verlässliche Grundlage und schaffen zugleich klare Regeln für eine faire Finanzierung, bei der Geld der Leistung folgt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie länderübergreifende Zusammenarbeit funktionieren soll", erklärte Doskozil. Auch Hacker meinte: "Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, gemeinsam und über Bundesländergrenzen hinweg mit unseren Nachbarn Wien und Niederösterreich eine nachhaltige und zukunftsorientierte Lösung zur langfristigen Sicherstellung der Flugrettung zu vereinbaren."

Vergangenes Jahr sind rund 1.600 Flugminuten des Wiener Flugrettungsdienstes im Burgenland durchgeführt worden. © APA/TOBIAS STEINMAURER

Die niederösterreichische Gesundheitslandesrätin Eva Prischl (SPÖ) und Finanzlandesrat Anton Kasser (ÖVP) zeigten sich erfreut, dass das Burgenland dem neuen Kostenverteilungsschlüssel zugestimmt hat: "Der Hubschrauber C9 ist essenziell für die Notfallversorgung in der Ostregion." Der Wiener Rettungshubschrauber fliegt seit 2011 im Auftrag der Bundesländer Wien und Niederösterreich Einsätze. Das Burgenland wird fallweise von diesem Hubschrauber mitbetreut.