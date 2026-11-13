Tiergarten Schönbrunn: Kosten bei Bauprojekten explodiert

Mangelhafter Brandschutz, fehlende Kontrollen und massive Kostensteigerungen bei Bauprojekten. Der Rechnungshof übt in seinem am Freitag veröffentlichten Prüfbericht scharfe Kritik am Tiergarten Schönbrunn. Besonders teuer wurde das geplante neue Aquarium. Allein für die später verworfenen Entwürfe hat der Tiergarten 1,42 Millionen Euro ausgegeben.

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Der älteste noch bestehende Zoo der Welt hat sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich gut entwickelt. Während der Tiergarten früher auf öffentliche Zuschüsse angewiesen war, schreibt er mittlerweile Gewinne. Gleichzeitig sind die Eintrittspreise deutlich gestiegen. Zwischen 2018 und 2024 hat sich der Preis für eine Erwachsenenkarte von 20 auf 27 Euro erhöht, für Kinder und Jugendliche von 10 auf 15,50 Euro. Die Bilanz der Schönbrunner Tiergarten GmbH weist für 2024 ein Bankguthaben von 34,55 Millionen Euro aus.

Mit dem wirtschaftlichen Erfolg haben die internen Kontrollen allerdings nicht Schritt gehalten. Der Rechnungshof bemängelt, dass Risiken nicht ausreichend erfasst und Zuständigkeiten teilweise unklar geregelt worden sind. Besonders kritisch sehen die Prüfer, dass seit März 2021 keine ständige interne Revision mehr vorgesehen ist, die den Betrieb regelmäßig überprüft.

Deutliche Lücken beim Brandschutz

Auch beim Brandschutz haben die Prüfer erhebliche Mängel festgestellt. So hat es weder eine Brandschutzordnung noch ein Brandschutzbuch gegeben. Außerdem hat die Tiergarten GmbH keine Brandschutzbeauftragten oder Brandschutzwarte bestellt. Der Tiergarten muss zwar keine Brandschutzauflagen nach der Gewerbeordnung erfüllen, weil er rechtlich nicht als Gewerbebetrieb gilt. Seine Feuerschutzversicherung verlangt allerdings, dass bestimmte Sicherheitsstandards eingehalten werden. Genau hier hat der Rechnungshof deutliche Versäumnisse festgestellt. Noch während der Prüfung hat der Tiergarten begonnen, erste Mängel zu beheben. Der Rechnungshof verlangt, dass diese Arbeiten konsequent fortgesetzt werden.

Millionen für verworfene Aquarium-Pläne

Besonders teuer sind die Probleme bei zwei großen Bauvorhaben geworden. Neben dem neuen Aquarium hat der Tiergarten auch eine Erweiterung der Elefantenanlage geplant. Die beiden Projekte sind allerdings nicht ausreichend aufeinander abgestimmt worden.

Zunächst hat die Tiergarten GmbH dem Ausbau der Elefantenanlage Vorrang gegeben, das Vorhaben später aber wieder aufgegeben. Gleichzeitig hat sie die ursprünglichen Pläne für das Aquarium verworfen und mit der Planung komplett neu begonnen. Die bereits angefallenen Kosten von 1,42 Millionen Euro hätten laut Rechnungshof vermieden werden können. Auch die geschätzten Kosten für das Aquarium sind während beider Planungsphasen gestiegen. Laut Rechnungshof hat es von Anfang an an klaren Vorgaben gefehlt, wie viel das Projekt kosten darf und welche Ziele damit erreicht werden sollen.

Die geplante Erweiterung der Elefantenanlage wurde letztlich aufgegeben. © TBauer

Deutlich teurer als ursprünglich geplant sind auch mehrere kleinere Bauvorhaben geworden, die bereits abgeschlossen sind und jeweils mehr als eine Million Euro gekostet haben. Insgesamt haben sich die untersuchten Bauprojekte im Durchschnitt um 88 Prozent gegenüber den ersten Schätzungen verteuert. Der Rechnungshof empfiehlt deshalb, größere Bauvorhaben künftig genauer zu prüfen und Kosten sowie Projektziele frühzeitig festzulegen. Auch der Aufsichtsrat soll stärker eingebunden werden.

Zu viele Aufgaben in einer Abteilung

Kritik gibt es auch an der Personalverwaltung. Während die Arbeit in anderen Bereichen des Zoos auf mehrere Unterabteilungen verteilt ist, sind in der Abteilung Finanzen und Personal besonders viele Aufgaben gebündelt. Dazu gehören unter anderem die Personalverrechnung, rechtliche Angelegenheiten und die kaufmännische Verwaltung.

Die Leiterin dieser Abteilung ist gleichzeitig Prokuristin der Tiergarten GmbH und seit 2025 auch stellvertretende Zoodirektorin. Der Rechnungshof empfiehlt deshalb, eine eigene zentrale Stelle für Personalangelegenheiten einzurichten. Auch die Vertretung bei Krankheit oder anderen Ausfällen soll klar geregelt werden.

Nur noch 40 Prozent der Tiere zu sehen

Ein weiteres Ergebnis der Prüfung betrifft die Tiere selbst. Im Jahr 2020 sind noch rund 69 Prozent des Tierbestands regulär für Besucher zu sehen gewesen. Vier Jahre später ist dieser Anteil auf nur noch 40 Prozent gesunken. Von insgesamt rund 6.100 Tieren haben Besucher 2024 damit nur etwa 2.400 sehen können.

Die Anzahl der zur Schau gestellten Tiere ging 2020 bis 2024 von rund 69 auf 40 Prozent zurück. © TBauer

Der Rückgang hängt vor allem mit dem geplanten Neubau des Aquariums zusammen. Betroffen sind insbesondere Fische und wirbellose Tiere, die teilweise an einen anderen Zoo abgegeben oder in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen untergebracht worden sind. Der Tiergarten hat die Entwicklung außerdem mit Nachzuchten und seiner Arbeit im Artenschutz begründet.

Der Rechnungshof hat zudem festgestellt, dass der Tiergarten keine durchgehend aktuelle Liste seines Tierbestands geführt hat, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Auch wie viel Geld tatsächlich für Artenschutzmaßnahmen ausgegeben worden ist, hat die GmbH nur teilweise angeben können.