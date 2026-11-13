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Super-Recognizer

Gesichter-Genies in der Täterfahndung

Rudolf Preyer
von
Jetzt knacken die Handschellen.
© APA/HARALD SCHNEIDER
Sie vergessen kein Gesicht und stechen sogar die KI aus: Das Bundeskriminalamt setzt künftig verstärkt auf "Super Recognizer".
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Während die meisten Menschen bei flüchtigen Begegnungen Schwierigkeiten haben, sich Gesichter zu merken, verfügen ein bis zwei Prozent über eine außergewöhnlich präzise Fähigkeit zur Gesichtserkennung. Sie werden Super-Recognizer genannt. Es handelt sich um ein Talent, das sich die Polizei bei Ermittlungen zu Nutze macht.

Im Pilotprojekt in Niederösterreich und Vorarlberg halfen die Gesichter-Genies in 168 Fällen mit. Die Bilanz: 80 Prozent der Täter-Identifizierungen waren korrekt. 30 Polizisten wurden per Test ausgesucht, 19 davon in Niederösterreich.

Bart ab, neue Frisur, Vermummung? Kein Problem! Beim Nova Rock Festival schnappten sie mehrere Handy-Diebe, indem sie Fahndungsfotos mit Videoaufnahmen abglichen.

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Genie-Gen

Entdeckt wurde die Fähigkeit erst 2009 per Zufall, sagt Professorin Meike Ramon. 2023 folgte der wissenschaftliche Beweis, dass sie Ermittlungen deutlich voranbringt.

BKA-Direktor Andreas Holzer bremst: Die Super Recognizer sind nur eine "Unterstützungsleistung". Es gilt das Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip.

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