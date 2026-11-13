Super-Recognizer
Gesichter-Genies in der Täterfahndung
Während die meisten Menschen bei flüchtigen Begegnungen Schwierigkeiten haben, sich Gesichter zu merken, verfügen ein bis zwei Prozent über eine außergewöhnlich präzise Fähigkeit zur Gesichtserkennung. Sie werden Super-Recognizer genannt. Es handelt sich um ein Talent, das sich die Polizei bei Ermittlungen zu Nutze macht.
Im Pilotprojekt in Niederösterreich und Vorarlberg halfen die Gesichter-Genies in 168 Fällen mit. Die Bilanz: 80 Prozent der Täter-Identifizierungen waren korrekt. 30 Polizisten wurden per Test ausgesucht, 19 davon in Niederösterreich.
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Genie-Gen
Entdeckt wurde die Fähigkeit erst 2009 per Zufall, sagt Professorin Meike Ramon. 2023 folgte der wissenschaftliche Beweis, dass sie Ermittlungen deutlich voranbringt.
BKA-Direktor Andreas Holzer bremst: Die Super Recognizer sind nur eine "Unterstützungsleistung". Es gilt das Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip.
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