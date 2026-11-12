NÖ-Studie: 17-Milliarden-Plus durch bessere Straßen

Eine Studie der Initiative Future Business Austria (FBA) für Niederösterreich zeigt, dass Führungskräfte eine noch bessere Infrastruktur und beschleunigte Prüfungen fordern. Das soll ein Plus von 17 Milliarden Euro bringen.

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Der Infrastrukturreport zeigt dabei das wirtschaftliche Potenzial leistungsfähiger Verkehrswege auf.

Bei der Präsentation mit Studienautor David Ungar-Klein in St. Pölten betonte Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) das Ziel eines wirtschaftlich starken Bundeslandes: "Die befragten Führungskräfte gehen davon aus, dass ihre Unternehmen bei einer optimalen Verkehrsanbindung ihre Produktivität im Durchschnitt um 22,3 Prozent steigern könnten."

Straßenausbau soll vorangehen

Laut Berechnungen der Wirtschaftsuniversität Wien entspricht dies für Niederösterreich einem Plus von mehr als 17 Milliarden Euro. Während 80 Prozent der Befragten mit den Straßen und 71 Prozent mit dem generellen Ausbau zufrieden sind, fordern 81 Prozent schnellere Umweltverträglichkeitsprüfungen. Landbauer mahnte: "Unsere Wirtschaft braucht Planungssicherheit und das heißt rasche Verfahren." Zudem sprechen sich 70 Prozent für den Lobautunnel, 66 Prozent für die S 34 und 62 Prozent für die S 8 aus.

Fokus liegt auch auf Öffis

Im öffentlichen Verkehr wünschen sich 83 Prozent einen rascheren S-Bahn- und Regionalausbau. "Straße und Schiene müssen einander ergänzen und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden", so Landbauer, der zudem Technologieoffenheit statt eines Verbrennerverbots forderte. Ungar-Klein verwies bei der Schiene auf Kritik an den ÖBB: "44 Prozent sehen eine klare Verschlechterung bei der Pünktlichkeit", weshalb 49 Prozent größere Kapazitäten verlangen.