Promibestatter Altbart wird Purkersdorfs oberster Samariter

Heinrich "Heini" Altbart folgt als Obmann der Samariterbund-Gruppe Purkersdorf auf Dr. Andrea Kdolsky, die am 30. September 2026 verstorben ist.

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Dr. Andrea Kdolsky war von 2007 bis 2008 Gesundheitsministerin und engagierte sich als Obfrau für die Samariterinnen und Samariter in Purkersdorf.

Altbart an den Drums.

Der stellvertretende Obmann Florian Kleinhagauer freut sich über die Übernahme des Vorsitzes durch Heinrich "Heini" Altbart und blickt der gemeinsamen Arbeit im Vorstand positiv entgegen. Altbart führt ein Bestattungsunternehmen und ist begeisterter Musiker, so ist er etwa auch der Drummer von Reinhold Bilgeri. Als Schlagzeuger steht er seit vielen Jahren auf der Bühne.

Altbart: Arbeit im Sinne von Kdolsky fortführen

"Andrea Kdolsky hat sich mit viel Herz für unsere Gruppe eingesetzt. Daran möchte ich anknüpfen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Florian Kleinhagauer und dem gesamten Team des Samariterbundes Purkersdorf. Gemeinsam wollen wir die Freiwilligen bei ihrer Arbeit unterstützen und den Verein vor Ort vertreten", sagt Altbart.

Ein motiviertes Team. © Samariterbund Purkersdorf

Zu den Aufgaben des Vereins zählen die Betreuung der Freiwilligen, die Organisation von Spendenaktionen und die Repräsentation der Samariterbund-Gruppe Purkersdorf bei öffentlichen Veranstaltungen. Für den Betrieb des Rettungsdienstes am Stützpunkt Purkersdorf ist der Samariterbund Landesverband Niederösterreich verantwortlich.