Feiern in NÖ ist sicher!

Nach der Brand-Katastrophe in der Schweiz hat Niederösterreich seine Diskos und Nachtlokale kontrolliert. Das Ergebnis: Fast alle Betriebe sind sicher.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

203 Betriebe wurden überprüft, 188 hatten keine Mängel oder beseitigten sie gleich vor Ort. Nur 15 Betriebe bekamen einen gewerberechtlichen Maßnahmenbescheid. Anlass war die verheerende Brandkatastrophe in einem Schweizer Nachtlokal in der Silvesternacht auf den 1. Jänner 2026.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagt: "Wer in Niederösterreich ausgeht und feiert, soll sich sicher fühlen können. Deshalb haben wir nach der tragischen Brandkatastrophe in der Schweiz genau hingeschaut. Das Ergebnis ist erfreulich: Bei 188 von 203 kontrollierten Betrieben gab es keine Mängel oder diese konnten direkt vor Ort behoben werden. Das zeigt, dass unsere Gastronomen ihre Verantwortung ernst nehmen. Denn eines ist klar: Die Sicherheit der Gäste und Beschäftigten muss immer an erster Stelle stehen."

Brandschutz im Fokus

Die Bezirksbehörden prüften Diskos und Nachtlokale mit Räumen im Keller oder Obergeschoß. Im Mittelpunkt standen Brandschutz, Fluchtwege und Personenschutz. Beanstandet wurden vor allem fehlende Nachweise zu Elektroinstallationen, Brandschutz und Fluchtwegekennzeichnung.

Leopold Schalhas, Leiter der Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht, erklärt: "Mängel, etwa bei Fluchtwegen, Feuerlöschern oder unzulässigen Lagerungen konnten direkt vor Ort oder kurz danach behoben werden." Die meisten Beanstandungen lagen laut ihm "in Bereichen, die keine akute Gefährdung darstellten".

Lob der Wirtschaft

Dietmar Schöner von der Wirtschaftskammer Niederösterreich: "Unsere Nachtgastronomie bietet Orte, an denen Menschen zusammenkommen, feiern und gemeinsam eine gute Zeit verbringen. Die Sicherheit gehört dabei zu den grundlegenden Aufgaben eines jeden Betriebs. Das überwiegend positive Ergebnis der Kontrollen ist daher auch eine Anerkennung für die tägliche Arbeit vieler Unternehmer und ihrer Teams."