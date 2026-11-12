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Statt Bestrafung

ÖAMTC-Aktion: Gratis-Licht statt Strafzettel

Rudolf Preyer
von
Unterrichten statt Bestrafen.
© ORF/Tobias Hollerer
Kaputtes Licht? In St. Pölten gab es dafür keine Strafe, sondern eine neue Lampe gratis. ÖAMTC und Polizei starteten die Aktion "Flugzettel statt Strafzettel".
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Zwei Stunden lang kontrollierte die Polizei am Mittwoch in St. Pölten entlang der B20 die Beleuchtung. 23 Fahrzeuge mit mangelhaftem Licht wurden angehalten. Statt einer Strafe gab es eine kostenlose Lampe, die der ÖAMTC gleich einbaute, insgesamt 30 Stück.

Dazu bekamen die Lenker einen Flugzettel mit Sicherheitstipps. Der Hintergrund ist ernst: 2025 passierten in Österreich 6.942 Dunkelheitsunfälle mit Personenschaden, 109 Menschen starben.

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Tödliche Dunkelheit

"Eine intakte Kfz-Lichtanlage kann schwere Verkehrsunfälle verhindern – und somit Leben retten", sagt Matthias Grabner von der Landesverkehrsabteilung der Polizei Niederösterreich. Vielen Autofahrern fällt ein defektes Licht gar nicht auf. Mängel an der Beleuchtung zählen auch beim Pickerl zu den häufigsten Beanstandungen.

Gefährlich ist auch das Tagfahrlicht: Viele verlassen sich darauf, doch die Heckleuchten bleiben dabei dunkel. In der Dämmerung und bei Nebel ist das ein großes Risiko.

Aktion bis November

Die Aktion läuft bis Ende November in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und Oberösterreich, in Niederösterreich an 20 Standorten.

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