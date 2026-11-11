Eis-Greissler in Krumbach jetzt mit Eiffelturm und Tower Bridge

Eiffelturm, Tower Bridge und Kolosseum leuchten mitten in der Buckligen Welt: Krumbach feiert Österreich-Premiere!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Europa zum Greifen nah: Vom 21. November bis 10. Jänner verwandelt das "Lichterglanz Spektakel" die Eis-Greissler Welt in ein Lichtermeer. Auf 1,5 Kilometern geht es durch zehn Länder, vorbei an funkelndem Eiffelturm, leuchtender Tower Bridge und strahlendem Kolosseum.

"Besonders stolz sind wir auf die Premiere der 'Reise durch Europa', einer Show, die bereits im Ausland Tausende Besucher fasziniert hat", so die Gründer Andrea und Georg Blochberger.

Das Moulin Rouge in Krumbach. © Robin Consult

Eiszauber und Kino

Auf dem Eis zeigen Profis mehrmals täglich ihre Kunst, wer selbst Runden drehen will, nutzt die 700 Quadratmeter große Eislauffläche. Dazu kommt ein 5D-Winterkino mit Wind, Wasser und Lebkuchenduft.

Im Hüttendorf warten Punsch und Spezialitäten, dazu die beliebten Eis-Greissler-Winterkreationen. Das Ticket kostet online 21,90 Euro und beinhaltet Lichterweg, Eislaufen, Schuhverleih, Show, Kino und 20 Attraktionen. Weiterführende Infos gibt es unter: www.eis-greissler.at