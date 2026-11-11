Noch vor Matura: Weinhandl jagt ÖFB-Sensation

Vom U17-Vizeweltmeister direkt auf die große ÖFB-Bühne? Luca Weinhandl könnte am Samstag im Heimspiel gegen Irland (20.45 Uhr, live ORF 1) in atemberaubendem Tempo rot-weiß-rote Geschichte schreiben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das erst 17-jährige Sturm-Juwel steht erstmals im Kader von Teamchef Ralf Rangnick. Beim Nations-League-Heimspiel gegen Irland am Samstag (ab 20.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) winkt ihm bereits das Debüt. Sollte er tatsächlich zum Einsatz kommen, wäre er der viertjüngste ÖFB-Teamdebütant seit 1945.

Vor wenigen Tagen prophezeite ihm Andi Herzog noch eine "riesige Zukunft". Weinhandls bisheriger Weg gibt dem Experten recht: Im November 2025 stürmte er mit Österreichs U17 bis ins WM-Finale und wurde Vizeweltmeister. Im März 2026 folgte sein erstes U19-Länderspiel, im Oktober durfte er erstmals für die U21 ran. Und jetzt, nur einen Monat später, wartet bereits das A-Team auf ihn.

In einer Liga mit Alaba & Co.

Nur drei Spieler waren bei ihrem Debüt noch jünger: Yusuf Demir (17 Jahre, 9 Monate, 26 Tage), Hans Buzek (17 Jahre, 5 Monate, 8 Tage) und David Alaba (17 Jahre, 3 Monate, 2 Tage). Besonders spannend: Demir steht nach einer Nachnominierung ebenfalls im aktuellen Kader. Weinhandl könnte also ausgerechnet neben einem jener Spieler auf seinen großen Moment warten, die selbst schon in ganz jungen Jahren ÖFB-Geschichte geschrieben haben.

15 Millionen Marktwert – Europas Klubs lauern

Dass der Hype um den Grazer längst über Österreich hinausgeht, kommt nicht von ungefähr. Bei Sturm hat sich Weinhandl bereits einen Stammplatz erkämpft, laut Transfermarkt wird sein Marktwert auf rund 15 Millionen Euro geschätzt – Bundesliga-Spitze! Zahlreiche internationale Klubs haben den Mittelfeldspieler längst auf dem Radar.

Nun darf er sich im ÖFB-Camp mit Christoph Baumgartner, Konrad Laimer und Co. messen. Beim ersten Zusammentreffen war er zwar noch ein wenig nervös, doch Landsmann Michael Gregoritsch nahm ihn gleich unter seine Fittiche und zeigte ihm die Abläufe. Besonders angetan hat es ihm Baumi: "Der hat mir schon sehr gut gefallen."

Steirer Buam unter sich: Gregoritsch nahm Weinhandl gleich unter seine Fittiche. © APA/HELMUT FOHRINGER

»Oft bin ich nicht in der Schule«

Trotz des Hypes bleibt Weinhandl locker: "Es wäre natürlich cool, wenn ich zum Einsatz komme. Wenn nicht, bin ich aber auch nicht böse." Neben dem Fußball wartet schließlich noch die Matura – den Führerschein hat der 17-Jährige bereits in der Tasche. "Oft bin ich nicht in der Schule", gibt er offen zu. Auf dem Platz sind Zweikämpfe und Balleroberungen seine Stärken, sein großes Vorbild ist Jude Bellingham. Und eine Mutprobe steht im ÖFB-Team auch noch an: Jeder Neuling muss traditionell ein Lied vor der Mannschaft singen. Den Song muss Weinhandl erst auswählen. Vielleicht ist das ja die schwierigste Aufgabe seines bisherigen Karriere-Höhenflugs.