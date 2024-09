Influencer-Star wirbt jetzt für Donald Trump

Trump hat einen Fan mehr.

Top-Influencer Jeremy Fragrance hat sich jetzt als Fan geäußert - und zwar als Fan von Donald Trump.

"Ich würde Trump wählen"

Er würde Trump wählen, meinte Fragrance. "Wanted To Gift Him This Book. He Mentions Christianity and God, I Would Vote For Donald Trump If I Could", schrieb der deutsche Star, der durch zahlreiche Onlinevideoclips über Parfüm berühmt geworden ist. Allein auf Instagram hat er mehr als drei Millionen Follower. Der gebürtige Deutsche setzt auf christliche Werte und Donald Trump.

Zwei Videos seiner Fan-Botschaft postete er auf seinem Instagram-Kanal.