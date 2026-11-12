Pflege braucht Männer!

Nur jede sechste Pflegekraft ist ein Mann. Der Boys’ Day soll das ändern, 13 Pflegezentren in Niederösterreich öffnen am Donnerstag ihre Türen.

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Pflege, Kinderbetreuung, soziale Arbeit: Hier arbeiten deutlich mehr Frauen als Männer. Der Boys’ Day soll heute Burschen und jungen Männern zwischen zwölf und 25 Jahren neue Berufswege zeigen, österreichweit und kostenlos.

In Niederösterreich öffnen 13 Pflege- und Betreuungszentren ihre Türen, darunter Eggenburg, Himberg und Herzogenburg. Bei der Volkshilfe in Wiener Neustadt probieren Jugendliche Gehhilfen aus und üben an einer Pflegepuppe das Bandagieren.

Männer-Mangel

Die Zahlen sind eindeutig: Nur 16,7 Prozent der Pflegekräfte in der Landesgesundheitsagentur sind männlich, das ist nur jeder sechste. In den Kindergärten sind es sogar nur 1,1 Prozent: Rund 60 Männer arbeiten dort neben mehr als 5.000 Kolleginnen.

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) sagt: "Wir brauchen als Gesellschaft auch Männer, die in Kindergärten sowie Pflege- und Sozialeinrichtungen tätig sind." Der Abbau von Rollenklischees ist keine Einbahnstraße.

Jobs mit Zukunft

Der Bedarf wächst: Laut AMS steigt die Beschäftigung im Gesundheits- und Sozialwesen bis 2030 um rund 9.000 Personen. In Pflegeberufen kommen im Schnitt nur 1,2 Arbeitsuchende auf eine offene Stelle, über alle Branchen sind es 3,5.

Die Teilnahme ist gratis, für einzelne Veranstaltungen ist eine Anmeldung nötig.