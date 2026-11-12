DAS ist die zweite Affäre des Nvidia-Bosses

Nach einem Spionage-Skandal sorgt eine zweite Affäre für heftige Turbulenzen bei Nvidia. Für Konzernchef Jensen Huang wird die Luft an der Spitze nun extrem dünn.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Erst der Wirbel um eine chinesische Geschäftsfrau, jetzt der nächste Paukenschlag: Wie die "New York Times" enthüllte, soll der 63-jährige Firmenchef auch eine Affäre mit einer engen Mitarbeiterin geführt haben.

Konkret geht es um Kimberly Powell (48), die als Vizepräsidentin den Gesundheitsbereich leitet und direkt an ihn berichtet. Sowohl der Konzernlenker als auch die Managerin sind verheiratet. Dabei verstößt eine solche Konstellation gegen interne Regeln, denn der Verhaltenskodex des Unternehmens warnt ausdrücklich vor Interessenkonflikten durch persönliche Beziehungen. Auf eine telefonische Anfrage der "New York Times" reagierte der sonst so souveräne Manager äußerst schroff: "Ich glaube nicht, dass Sie direkt mit mir sprechen sollten." Danach legte er einfach auf.

Kimberly Powell © Nvidia

Krisensitzung und Absturz der Aktie

Der Druck auf Jensen Huang wächst damit massiv. Bereits am Wochenende hatte er sich öffentlich bei seiner Ehefrau Lori (65) entschuldigt – damals allerdings nur wegen seines Seitensprungs mit Alice Huang, die nicht mit ihm verwandt ist. Diese chinesische Geschäftsfrau hatte sich als mutmaßliche Spionin für die China-Stasi entpuppt, was der Konzernboss auch in einer E-Mail an die Belegschaft einräumte. Während ihm das Kontrollgremium beim ersten Fehltritt noch den Rücken stärkte, scheint das Maß nun voll zu sein. Laut "Wall Street Journal" kam der Verwaltungsrat von Nvidia am Mittwoch zu einer Krisensitzung zusammen, bei der Insidern zufolge bereits eine baldige Ablösung vorbereitet werden könnte. Eine offizielle Bestätigung dafür stand zunächst aus. An der Börse sorgten die Schlagzeilen jedenfalls für Panik: Nachdem der Börsenwert schon beim Spionage-Beben zeitweise um bis zu 450 Milliarden Dollar eingebrochen war, stürzte die Aktie nach den neuen Enthüllungen im Nachhandel zeitweise um 14 Prozent ab. Donnerstagmorgen lag das Minus immer noch bei rund sieben Prozent.

Jensen Huang und seine Frau Lori Huang. © AFP

Huang vor Aus

Die große Frage, die jetzt im Raum steht: Kommt das Aus für den Nvidia-Boss?

Mit einem Börsenwert von über vier Billionen Dollar ist der Chip-Riese weiterhin die Nummer zwei der Welt hinter Apple. Der 63-Jährige, dessen eigenes Vermögen auf rund 148 Milliarden Dollar geschätzt wird, gilt zusammen mit seinen engen politischen Kontakten als Hauptarchitekt dieses Aufstiegs. Hinter den Kulissen laufen offenbar schon Gedankenspiele für die Zeit danach. Nach Informationen der Nachrichten-Website "Semafor" favorisieren einige Mitglieder im Board Finanzchefin Colette Kress als mögliche Nachfolgerin. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete wiederum unter Berufung auf eine informierte Person über die Option, den Chefposten vorerst kommissarisch zu besetzen, bevor eine langfristige Lösung gesucht wird.

Elon Musk stärkt Tech-Kollegen Rücken

Rückendeckung erhielt der unter Beschuss stehende Unternehmer ausgerechnet von Elon Musk (55). Auf dem Onlinedienst X schlug ein Nutzer vor, der Tech-Milliardär solle den Nvidia-Boss doch einfach in einer seiner eigenen Firmen einstellen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten und fiel sehr zugewandt aus: "Es wäre mir eine Ehre." Die beiden Schwergewichte der Branche kennen sich bereits seit mindestens einem Jahrzehnt und nahmen Anfang des Jahres gemeinsam an der China-Reise von US-Präsident Donald Trump teil. Ob der 63-Jährige tatsächlich bald einen neuen Job braucht, hängt nun von den nächsten Entscheidungen in der Konzernzentrale ab.