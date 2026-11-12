Krems: Alexandra Ambrosch neue Vizebürgermeisterin

Personalrochade im Kremser Rathaus: Alexandra Ambrosch (SPÖ) ist die neue erste Vizebürgermeisterin. Elisabeth Kreuzhuber rückt als Kulturstadträtin nach.

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Der Gemeinderat wählte Alexandra Ambrosch am 11. November mit 31 von 35 Stimmen. Notwendig wurde der Wechsel, weil Vizebürgermeisterin Eva Hollerer aus gesundheitlichen Gründen alle politischen Funktionen zurücklegte. Die 44-jährige Pädagogin Ambrosch bleibt weiterhin für Umwelt und Mobilität zuständig. gehört dem Kremser Gemeinderat seit 2022 an und wurde im Februar 2024 zur Stadträtin für Umwelt und Mobilität gewählt. Kommunalpolitische Erfahrung sammelte sie bereits von 2005 bis 2010 als Stadt- und Gemeinderätin in Groß Gerungs. Beruflich ist sie seit 2015 als Pädagogin an der Privaten Mittelschule Mary Ward in Krems tätig. Ambrosch absolvierte die Pädagogische Akademie Krems und erwarb später an der Pädagogischen Hochschule Baden den Bachelor of Education. Darüber hinaus engagiert sie sich als Vorsitzende des Sozialdemokratischen Lehrendenvereins Krems, als Sektionsvorsitzende der SPÖ Krems-Lerchenfeld sowie in der Tennissektion des Werkssportvereins der voestalpine Krems.

Elisabeth Kreuzhuber (60, SPÖ) bekam 27 Stimmen. Die gebürtige Brüsslerin ist Kunstmanagerin, verantwortet seit 2010 die Kulturaktivitäten der Sammlung Würth in Österreich und bleibt auch als Stadträtin für Kultur zuständig.

Ausschuss-Wirbel

Auch in den Gremien dreht sich das Personalkarussell: Elf von zwölf Gemeinderatsausschüssen müssen neu besetzt werden. Martina Koßl (SPÖ) und Werner Ruzicka (ÖVP) sind neu angelobt und übernehmen mehrere Posten. Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ) zieht anstelle von Hollerer in den Sozialausschuss ein.