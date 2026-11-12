Grundwehrdiener haben sich halbiert

Starker Rückgang der Stellungspflichtigen in Österreich. Bundesheer kämpft um Nachwuchs, Zivildienst im Höhenflug. 2025 war fast jeder Fünfte untauglich.

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Die Zahl der Stellungspflichtigen und jener, die sich für den Grundwehrdienst entscheiden, ist seit Jahrzehnten rückläufig.

Für den Geburtsjahrgang 1986 wurden laut Heeresangaben noch insgesamt 48.016 Männer zur Stellung im Jahr 2004 registriert.

Aber für den Geburtsjahrgang 2007 waren es nur noch 36.518 für die Stellung 2025, was einem Rückgang von rund 24 Prozent entspricht.

Blickt man auf die Grundwehrdiener, sank die Zahl von 28.087 (Jahrgang 1986) auf 15.386 (Jahrgang 2007), was ca. einer Halbierung entspricht.

“Es geht um die Sicherheit Österreichs, wir brauchen mehr Grundwehrdiener.” Experten-Kommission, eingesetzt von der Bundesregierung

“Uns gehen gerade tausende Grundwehrdiener verloren. Nehmen wir den Jahrgang 2008 mit ca. 37.000 stellungspflichtigen Männern. Rund 8000 werden untauglich sein und von den verbleibenden 29.000 gehen laut aktuellen Meldungen 17.500 bis 18.000 zum Zivildienst. Das Verhältnis zwischen Grundwehrdienst und Zivildienst, der ein Wehrersatzdienst ist, kippt gerade komplett. Das gehört sofort gestoppt.” Leiter der Wehrdienstkommission, Miliz-Beauftragter Erwin Hameseder, gegenüber profil

Zivildiener im Höhenflug

Von den 48.016 Stellungspflichtigen mit Geburtsjahr 1986 leisteten 28.087 den Wehrdienst und 9.175 den Zivildienst. 8.908 wurden als untauglich eingestuft.

Beim Geburtsjahrgang 2007 waren von 36.518 Stellungspflichtigen 15.386 beim Bundesheer und 12.322 im Zivildienst, während 6.408 als untauglich eingestuft wurden.

Im Gegensatz zu den Grundwehrdienern entwickelte sich die Zahl der Zivildiener nach oben.

Die Zivildienerzahl stieg von 9.175 beim Jahrgang 1986 auf einen Höchstwert von 14.920 beim Jahrgang 1996, um dann wieder etwas abzuflachen. Zuletzt war wieder ein kleiner Rückgang zu verzeichnen, von 13.650 (Jahrgang 2006) auf 12.322 (Jahrgang 2007).

Laut aktuellen Meldungen steigt die Zahl der Zivildiener rasant, weil die Regierung mit dem Murks um die Wehrdienstreform große Unsicherheit über die Dauer der jeweiligen Dienste säht.

Aktuell vorgesehen (aber noch nicht gesetzlich beschlossen) sind jeweils neun Monate. "Das geht so nicht", heißt es aus der Experten-Kommission. Denn so würde der Großteil den bequemeren Zivildienst bevorzugen.

2025 war fast jeder Fünfte untauglich

Der Anteil der als untauglich eingestuften Männer ist über den Lauf der Jahre leicht zurückgegangen, obwohl dieser zwischenzeitlich immer wieder schwankte. Beim Geburtsjahrgang 1986 galten 18,6 Prozent als untauglich, in absoluten Zahlen: 8.908. In den folgenden Jahren stieg der Anteil zunächst an und erreichte 1997 mit rund 23,8 Prozent seinen Höchststand (10.253). Damit war damals fast jeder vierte Stellungspflichtige untauglich. Anschließend ging der Anteil wieder zurück. Beim Jahrgang 2001 lag er bei rund 21,5 Prozent, 2003 bei 19,3 Prozent (2021 wurde die "Teiltauglichkeit" im Bundesheer eingeführt, die für die Geburtenjahrgänge ab 2003 schlagend wurde) und 2007 schließlich bei rund 17,5 Prozent (6.408 von 36.518 gelten als untauglich). Das bedeutet, dass im Jahr 2025 fast jeder Fünfte bei der Stellung untauglich war.