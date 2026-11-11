Katzian-Kampfansage vor SPÖ bei 70er-Feier

ÖGB-Chef wolle noch länger bleiben.

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Geburtstag hatte er zwar bereits im Oktober, aber erst am Montag schmiss der ÖGB ein großes Fest – in ihren Räumlichkeiten in Wien – für ihren Präsidenten Wolfgang Katzian.

Neben Wiens Bürgermeister Michael Ludwig – der ihm dort die höchste Auszeichnung der Stadt Wien verlieh – waren alle Sozialpartnerschaftschefs sowie sämtliche roten Regierungsmitglieder anwesend.

Kleine Kampfansage

Katzian selbst überraschte dann mit einer kleinen Kampfansage in seiner Rede. Denn eigentlich gingen die meisten Sozialdemokraten davon aus, dass der heute 70-jährige Katzian in zwei Jahren – dann muss der ÖGB-Chefposten neu gewählt werden – sich in die Pension verabschieden werde.

"Nicht daran denke"

Vor den Genossen hielt er aber plötzlich fest, dass er "nicht daran denke", so Augenzeugen. Eigentlich hieß es, dass er in zwei Jahren gerne eine Frau als Nachfolgerin installieren wollen würde ....