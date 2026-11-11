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Aktivisten besetzten Uni Wien

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Mehrere vermummte Personen stehen vor einer Absperrung, Polizisten beobachten die Szene.
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Am Mittwoch besetzten mehrere Aktivisten den Eingangsbereich der Universität Wien. Die unangekündigte Protestaktion am Schottentor sorgte vor Ort für erheblichen Wirbel und führte zu einem Großeinsatz. der Polizei.
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Am Mittwoch gegen 15 Uhr besetzten mehrere Aktivisten den Eingangsbereich der Universität Wien. Die unangekündigte Protestaktion am Schottentor sorgte vor Ort für erheblichen Wirbel und führte zu einem Großeinsatz.

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Mehrere vermummte Personen stehen Arm in Arm vor dem Eingang der Universität Wien.
Besetzung Uni Wien © oe24

Polizei rückt zum Großeinsatz aus

Die Polizei rückte daraufhin mit mehreren Einsatzkräften zum Universitätsgebäude aus. Gegenüber oe24 bestätigte die Polizei den Einsatz und erklärte, es habe sich um eine "unangemeldete Demonstration" gehandelt, die "schnell aufgelöst" werden konnte.

Polizisten sichern den Eingangsbereich der Universität Wien bei einer Versammlung oder Besetzung.
Besetzung Uni Wien. © oe24

Hintergründe des Protestes unklar

Wie viele Personen sich insgesamt an der Aktion beteiligten und wie viele von den Beamten entfernt werden mussten, ist unklar. Auch ob es im Zuge des Polizeieinsatzes zu Festnahmen kam, steht bislang nicht fest. Welche konkreten Forderungen die Aktivisten mit ihrer Besetzung durchsetzen wollten, ist ebenfalls offen. Die Aktivisten waren mit Palästinensertüchern vermummt.

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