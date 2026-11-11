VdB hält Klima-Rede: "Gefährdet unsere Heimat"

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat auf der Klimakonferenz (COP31) eindringlich zu einem entschiedeneren Kampf gegen die Erderwärmung und einer Abkehr von fossilen Energieträgern aufgerufen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach den Gefahren für die Heimat.

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"Die brutale Wahrheit ist, dass uns die Klimakrise davonläuft. Das ist der Weg in die gegenseitige, garantierte Zerstörung", sagte er am Mittwoch auf der COP31 im türkischen Antalya. Und auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach in seiner Rede die Fossilen an.

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Guterres verwies in seiner Rede vor den angereisten Staats- und Regierungschefs auf den Anstieg von umweltschädlichen Emissionen und Temperaturen sowie immer schwerwiegendere klimabedingte Katastrophen. "Aber die Wissenschaft sagt uns nicht, dass wir aufgeben sollen. Sie sagt uns, dass wir noch entschlossener kämpfen müssen. Fossile Brennstoffe müssen denselben Weg gehen wie die Dinosaurier."

Van der Bellen erinnerte an Extremsommer

Der Ende des Jahres scheidende UNO-Chef gab damit den Ton für die anstehenden Gipfelreden mehrerer führender Politiker vor. Dazu zählen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, Chinas Vizepräsident Han Zheng und Hilda Heine, Präsidentin der Marshallinseln, die vom Anstieg des Meeresspiegels besonders bedroht sind und Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Dieser begann seine Rede ein wenig unkonventionell, indem er mit einer Wasserflasche in der Hand an den vergangenen Hitzesommer erinnerte, der auch in Österreich dazu geführt hat, dass es teilweise zu einer Knappheit an dieser Ressource gekommen ist.

Van der Bellen wies aber darauf hin, dass andere Länder aktuell durch das Klimaphänomen El Niño und den von ihm hervorgerufenen Dürren mit einer weitaus schlimmeren Situation konfrontiert wären - und erwähnte die Sturzflut in Nepal. "Das Klima verändert sich schnell, das gefährdet unsere Ressourcen, den Boden unter unseren Füßen, unsere Heimat", fasste Van der Bellen diese Ereignisse zusammen. "Mit der Verbrennung fossiler Brennstoffe machen wir genau das kaputt, was uns wichtig und teuer ist", sagte der Präsident. Und dagegen mache man noch viel zu wenig, und dies auch zu langsam.

Fossile als "Rezept für chronische Unsicherheit"

Auch Guterres betonte zuvor, wie sehr die Abhängigkeit von Energieträgern wie Kohle, Öl und Erdgas den Volkswirtschaften schade. "Drei Viertel der Menschheit leben in Ländern, die fossile Brennstoffe importieren, und sind damit Geiseln von Preisschocks, die sie weder verursacht haben noch kontrollieren können", sagte er. Die jüngsten Konflikte machten deutlich, dass dies ein Rezept für chronische Unsicherheit und eine Entgleisung der Lebenshaltungskosten sei. Die Aussage dürfte als Verweis auf die insbesondere im Zuge des Iran-Kriegs rasant gestiegenen Energie- und Treibstoffpreise verstanden werden.

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva kritisierte in scharfen Worten die Abkehr führender Politiker der Welt vom Klimaschutz. "Seit Beginn dieses Jahres ist der Klimawandel aus den Reden und Dokumenten unserer globalen Führung verschwunden", sagte Lula in Antalya. Er verwies konkret auf die G7- und die G20-Staaten, ohne aber einzelne von ihnen zu nennen.

Auf deren Treffen, "an denen die Länder mit dem weltweit größten Treibhausgasausstoß teilnehmen, ist Besorgnis dem Schweigen gewichen", sagte der kürzlich wiedergewählte brasilianische Präsident. "Wir reden dort jetzt mehr über Waffen und über Zölle als über das Überleben künftiger Generationen." Selbst die Arbeit des Weltklimarats IPCC werde inzwischen in Frage gestellt. Vetos und Geld sabotierten den Kampf gegen die Erderwärmung.

EU-Kommissionspräsidentin: Europa auf Kurs

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sicherte zu, Europa bleibe bei seinen Klimazielen auf Kurs. "Wir müssen erheblich mehr tun und Europa wird seinen Beitrag leisten", sagte sie. Vorwürfe, die Industrieländer würden zu wenig zur internationalen Klimafinanzierung für Länder des globalen Südens beitragen, wies von der Leyen für die EU zurück. "Europa leistet auf der Welt den größten Beitrag zur Klimafinanzierung" rechnete sie vor.

Die 31. Auflage der Weltklimakonferenz hatte am Montag begonnen. Sie ist auf zwei Wochen angesetzt. Vertreter aus fast 200 Ländern verhandeln über den Ausstieg aus den fossilen Energien und eine stärkere Elektrifizierung. Überschattet wird das Treffen vom Fernbleiben zahlreicher Spitzenpolitiker. Die USA nehmen das zweite Jahr in Folge nicht teil, nachdem Präsident Donald Trump nach seiner Rückkehr ins Amt 2025 die US-Klimakooperation aufgekündigt hatte. Zudem reisten unter anderem die Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Kanada nicht an.