Engpass & Liefer-Chaos: Holpriger Start für Grippe-Impfung

Der Start der Grippe-Impfsaison verlief holprig.

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Zuerst Engpass, dann Liefer-Chaos. Der Start der Grippe-Impfsaison verlief für das Gesundheitsministerium alles andere als glatt. Nun soll aber jeder Stich sitzen. In der Ärztekammer zeigt man sich gegenüber oe24 jedenfalls "zuversichtlich" - zumindest für die nächsten ein bis zwei Monate.

Anfang Oktober wurde der Engpass bei den Influenza-Impfstoffen bekannt. 868.000 Dosen des Vakzins "Influvac" kamen nicht wie vereinbart im Oktober, sondern erst einige Wochen später. Zahlreiche Ärztinnen und Ärzte mussten bereits vereinbarte Termine stornieren.

Ärztekammer schrieb schon Anfang September von Engpässen

Übrigens: Die Ärztekammer Wien schrieb schon Anfang September, dass es einen Lieferengpass gebe. Das Gesundheitsministerium kommunizierte das aber erst Wochen später.

Ende Oktober gab es dann von Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) Entwarnung. Der Impfstoff sei nun im Land und werde verteilt.

Schwall an Impfstoffen blockierte Logistik-Kanäle

Das Problem: Der Schwall an Impfstoffen hat die Kapazitäten der Liefer-Firma ausgeschöpft. Es kann nicht alles auf einmal geliefert werden. Dadurch kam es wiederum zu Engpässen bei den Nachlieferungen des nasalen Impfstoffs für Kinder, wie Rudolf Schmitzberger, Impfreferent der Österreichischen Ärztekammer, gegenüber oe24 bestätigt. Am Dienstag sei aber eine Lösung ausgearbeitet worden. Für die nächsten ein bis zwei Monate sei er nun "zuversichtlich".