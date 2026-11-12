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Halterin angezeigt

E-Bike-Lenkerin nach Crash mit Hund im Spital

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Ein brauner Hund bellt auf der Straße neben einem Auto ein Kind auf einem Fahrrad an.
© Getty Images Hund rannte über Straße, Radfahrerin kam zu S turz (Symbolbild)
Eine E-Radlerin kam nach einer Kollision mit einem freilaufenden Junghund zu Sturz, der ausbüxen konnte, weil er offenbar nicht ausreichend gesichert war.
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Stmk. Der Unfall ereignete sich Mittwochnachmittag im Bezirk Liezen: Eine 63-jährige E-Bikerin aus der Region war auf der Assacherstraße von Assach kommend in Richtung Aich unterwegs gewesen, als im Ortsgebiet plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn lief. Die Radfahrerin kollidierte mit dem Tier und kam daraufhin auf der Gemeindestraße zu Sturz.

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Ein zufällig vorbeikommender Arzt leistete der Seniorin noch an der Unfallstelle Erste Hilfe. Anschließend brachte das Rote Kreuz die Frau mit Kopfverletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Schladming, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die E-Bike-Lenkerin hatte zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm getragen. Der Hund blieb bei der Kollision unverletzt.

Ersten Erhebungen zufolge hatte der junge Mischlingshund zuvor das Grundstück seiner 56-jährigen Halterin verlassen können, da er offenbar nicht ausreichend gesichert war. In weiterer Folge lief das Tier auf die Straße, wo es zur Kollision mit der Radfahrerin kam. Sein Frauchchen wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

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