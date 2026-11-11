Kaltfront bringt massenhaft Neuschnee bis auf 600 Meter

Ein spürbarer Wetterwechsel steht bevor: Nach mildem Beginn rollt eine Kaltfront an, die Schnee und Abkühlung bringt. Doch am Wochenende übernimmt wieder die Sonne in vielen Teilen des Landes.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Wetter in Österreich schlägt in den nächsten Tagen verschiedene Wege ein. Am morgigen Donnerstag zieht von Südwesten her eine Wetterstörung auf. Besonders in Tirol, Kärnten und der Steiermark setzt schrittweise Regen ein, der sich im Tagesverlauf auch auf den Norden sowie den Osten ausweitet. Südföhn am Alpenhauptkamm sorgt dabei vorerst noch für milde Werte mit Höchsttemperaturen zwischen 8 und 15 Grad.

Kaltfront bringt Schnee und Abkühlung

Am Freitag erreicht schließlich die Kaltfront das Bundesgebiet. Vor allem im Westen und Norden gehen die Temperaturen spürbar zurück. Die Schneefallgrenze sinkt nördlich des Alpenhauptkammes zeitweise auf 600 bis 1.000 Meter ab. Im Süden und Südosten bleibt es dagegen länger regnerisch bei einer deutlich höher liegenden Schneefallgrenze. Die Tageshöchstwerte erreichen 3 bis 9 Grad, während im Süden noch bis zu 11 Grad möglich sind.

Wochenende bringt Sonne und Frost

Am Samstag (Samstag, 14. November) beruhigt sich die Lage wieder. Entlang der Alpennordseite und im Norden sind morgens zwar noch letzte Niederschläge möglich, bevor es zunehmend auflockert. Im Osten und Süden setzt sich die Sonne durch. Nach frosty Frühwerten zwischen minus 2 und plus 3 Grad klettern die Temperaturen auf bis zu 10 Grad.

Auch am Sonntag überwiegt der Sonnenschein. In Regionen wie dem Alpenvorland, dem Waldviertel oder Unterkärnten können sich Nebel- und Hochnebelfelder jedoch länger halten. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 4 und plus 3 Grad, am Nachmittag werden 4 bis 10 Grad erreicht – an der Alpennordseite sind sogar bis zu 12 Grad drinnen.