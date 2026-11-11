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Siebenköpfige Bande

600.000 Flaschen! Polizei schnappt Pfand-Fälscher

Phillip Platzer
von
Viele leere Getränkedosen stehen dicht beieinander, teils aus Aluminium, teils aus buntem Metall.
© APA/HARALD SCHNEIDER
Einen riesigen Betrug mit Pfandflaschen hat die Polizei aufgedeckt. Eine mutmaßlich siebenköpfige Bande soll in ganz Österreich Hunderttausende gefälschte Mehrwegflaschen zu Geld gemacht haben.
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Für ihre illegalen Machenschaften soll die Kriminellengruppe eigens eine Lagerhalle angemietet haben. Über dieses Versteck wurden nach Erkenntnissen der Ermittler Hunderttausende gefälschte Mehrwegflaschen organisiert und im gesamten Bundesgebiet im großen Stil in Umlauf gebracht, um unrechtmäßig Bargeld zu kassieren.

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Der Fall kam durch einen Vorfall im März in Wiener Neustadt ins Rollen. Ein 29-jähriger Rumäne wollte sich an der Kassa eines Lebensmitteldiskonters unrechtmäßig erlangte Leergutbons auszahlen lassen. Bei der anschließenden Überprüfung seines Wagens stieß die Polizei auf unzählige gefälschte Mehrwegflaschen und nahm den Mann fest.

Fahndung nach weiteren Tätern

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 29-Jährige offenbar Teil einer siebenköpfigen rumänischen Bande war. Ende Oktober konnten zwei weitere Verdächtige in Rumänien gefasst werden. Nach den verbleibenden drei mutmaßlichen Bandenmitgliedern wird derzeit noch gefahndet.

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