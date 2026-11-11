oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Urteil rechtskräftig

34-Jähriger missbrauchte Kinder bei Familienfeiern - Haft

Online Redaktion
von
© Getty Images (Symbolbild)
In Salzburg ist ein 34-jähriger Mann wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu vier Jahren unbedingte Haft verurteilt worden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.
OE24 auf Google bevorzugen

Salzburg. Ein 34-Jähriger ist am Mittwoch am Landesgericht Salzburg wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und wegen "bildlichen sexualbezogenen Kindesmissbrauchsmaterials und bildlichen sexualbezogenen Darstellungen minderjähriger Personen" zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Der Österreicher, der sich schuldig bekannte, soll vier Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren missbraucht haben.

Auch interessant

600.000 Flaschen! Polizei schnappt Pfand-Fälscher

Arena vor dem Aus: 40.000 Unterschriften

So wird man Herbstlaub am besten los

Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Laut Anklage handelt es sich bei den Opfern um Kinder aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis des Beschuldigten. Die Übergriffe sollen bei Besuchen und Feiern stattgefunden haben. Bei zwei Fällen lautete die Anklage auf schweren sexuellen Kindesmissbrauch.

Während einer Hausdurchsuchung wurden bei dem Mann rund 750 Video- und Bilddateien mit Kindesmissbrauchsmaterial sichergestellt. Der Angeklagte soll den sexuellen Missbrauch seiner Opfer teils selbst gefilmt haben. Laut einem Gerichtssprecher wurde er im Sinne der Anklage verurteilt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Arena vor dem Aus: 40.000 Unterschriften

Affenpocken-Alarm im größten Gefängnis Österreichs

Salzburger Bürgermeister darf eigenes Gehalt nicht kürzen

So wird man Herbstlaub am besten los

DARUM essen wir heute Krapfen

Frau (72) auf Weg zur Mülltonne in Wohnhaus überfallen

600.000 Flaschen! Polizei schnappt Pfand-Fälscher

Ex-Freundin entführt - Cobra befreite 37-Jährige

34-Jähriger missbrauchte Kinder bei Familienfeiern - Haft

Heute ist ein Schnapsdatum - das hat es damit auf sich