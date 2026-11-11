34-Jähriger missbrauchte Kinder bei Familienfeiern - Haft

In Salzburg ist ein 34-jähriger Mann wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu vier Jahren unbedingte Haft verurteilt worden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

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Salzburg. Ein 34-Jähriger ist am Mittwoch am Landesgericht Salzburg wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und wegen "bildlichen sexualbezogenen Kindesmissbrauchsmaterials und bildlichen sexualbezogenen Darstellungen minderjähriger Personen" zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Der Österreicher, der sich schuldig bekannte, soll vier Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren missbraucht haben.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Laut Anklage handelt es sich bei den Opfern um Kinder aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis des Beschuldigten. Die Übergriffe sollen bei Besuchen und Feiern stattgefunden haben. Bei zwei Fällen lautete die Anklage auf schweren sexuellen Kindesmissbrauch.

Während einer Hausdurchsuchung wurden bei dem Mann rund 750 Video- und Bilddateien mit Kindesmissbrauchsmaterial sichergestellt. Der Angeklagte soll den sexuellen Missbrauch seiner Opfer teils selbst gefilmt haben. Laut einem Gerichtssprecher wurde er im Sinne der Anklage verurteilt.