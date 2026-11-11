Arena vor dem Aus: 40.000 Unterschriften

Nach der gestrichenen Subvention für die Arena Wien regt sich starker Widerstand. Eine online gestartete Petition für den Fortbestand der Veranstaltungsstätte sammelte binnen 24 Stunden extrem viele Unterschriften.

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Die kurzfristig gestrichene Jahresförderung der MA 13 für die Arena Wien sorgt für erhebliche Kritik. Mehr als 40.000 Personen unterzeichneten innerhalb weniger Stunden den Aufruf "Arena muss bleiben!". Die Initiatoren der Petition, das Team der Arena Wien selbst, richten ihre Forderungen direkt an Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Bürgermeister Michael Ludwig, die Wiener Stadtregierung sowie die MA 13. Ziel ist die Sicherung und kontinuierliche Unterstützung des Areals, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den Proberäumen für lokale Musikgruppen liegt.

Kritik an der städtischen Mittelvergabe

Flora Bachmann von mein.aufstehn.at äußerte sich zur aktuellen Lage: "Die Arena hat 50 Jahre lang Musik möglich gemacht. Wer bei ihr spart, nimmt jungen Bands die Bühne." Sie kritisierte zudem das Vorgehen der Wiener Stadtpolitik hinsichtlich der Finanzierung. Während Summen in Millionenhöhe in eine neue Eventarena im Stadtteil St. Marx fließen sollen, kürze man die ohnehin geringen Mittel der Arena Wien. Damit würden große internationale Auftritte bevorzugt und die heimische Musikszene verdrängt.

Forderung nach langfristiger Absicherung

Die Unterzeichnenden verlangen neben dem Weiterbestehen der finanziellen Mittel eine verbindliche schriftliche Zusage bezüglich der dauerhaften Nutzung des Geländes. Ebenso wird eine verbindliche Zusage gefordert, die denkmalgeschützten Bauwerke auf dem Areal laufend instand zu halten.