USA zittern vor Ausbreitung der Masern

Die USA laufen Gefahr, in den kommenden Tagen ihren Status als masernfreies Land zu verlieren.

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Experten der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) beraten darüber bis Freitag auf ihrer Jahrestagung in Washington. Eine Entscheidung soll Anfang nächster Woche öffentlich gemacht werden. Die hochansteckende Viruserkrankung gilt seit dem Jahr 2000 in den USA als eliminiert, breitete sich jedoch seit der Rückkehr von Präsident Donald Trump ins Weiße Haus wieder rasch aus.

Trumps Regierung gehört mit Robert F. Kennedy Jr. ein Gesundheitsminister an, der seit Jahren ohne wissenschaftliche Belege Zweifel an der Sicherheit von Masernimpfstoffen schürt. Fachleute werfen ihm vor, mit seinen Maßnahmen die Impfskepsis verstärkt und so dazu beigetragen zu haben, dass die USA ihre höchste Infektionsrate seit mehr als drei Jahrzehnten verzeichnen.

Verdoppelung im Jahresvergleich

Seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit Anfang 2025 haben die US-Behörden fast 7.500 Masernfälle und elf Todesfälle registriert. Im laufenden Jahr hat sich die Zahl der Infektionen im Vergleich zu 2025 mehr als verdoppelt. Typische Symptome sind hohes Fieber und Hautausschlag. Die Erkrankung kann zu schwerwiegenden Langzeitkomplikationen sowie zum Tod führen.

Die PAHO hat alle ihre 35 Mitgliedstaaten auf dem amerikanischen Kontinent aufgefordert, Masern-Lageberichte einzureichen. Ein Gremium externer Spezialisten wird diese begutachten und Empfehlungen abgeben. Neben den USA stehen Mexiko und Bolivien wegen anhaltender Ausbrüche unter Beobachtung der PAHO. Kanada, Spanien, Großbritannien und einige andere Länder haben nach einer Überprüfung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in jüngerer Zeit ihren Status der Masernfreiheit verloren. Die USA haben sich unter Trump aus der WHO zurückgezogen, sind jedoch Mitglied der PAHO geblieben.