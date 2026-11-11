oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Hochansteckend

USA zittern vor Ausbreitung der Masern

Phillip Platzer
von
Spritze und MMR-Impfflasche liegen auf einem gelben Impfpass.
© Getty Images
Die USA laufen Gefahr, in den kommenden Tagen ihren Status als masernfreies Land zu verlieren.
OE24 auf Google bevorzugen

Experten der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) beraten darüber bis Freitag auf ihrer Jahrestagung in Washington. Eine Entscheidung soll Anfang nächster Woche öffentlich gemacht werden. Die hochansteckende Viruserkrankung gilt seit dem Jahr 2000 in den USA als eliminiert, breitete sich jedoch seit der Rückkehr von Präsident Donald Trump ins Weiße Haus wieder rasch aus.

Auch interessant

AfD-Umfragen-Beben im Osten Deutschlands

"Cash rules everything around me"-Finanzbildung für Jugendliche expandiert

Mauer brach das Tabu: Landesausstellung voller Erfolg

Trumps Regierung gehört mit Robert F. Kennedy Jr. ein Gesundheitsminister an, der seit Jahren ohne wissenschaftliche Belege Zweifel an der Sicherheit von Masernimpfstoffen schürt. Fachleute werfen ihm vor, mit seinen Maßnahmen die Impfskepsis verstärkt und so dazu beigetragen zu haben, dass die USA ihre höchste Infektionsrate seit mehr als drei Jahrzehnten verzeichnen.

Verdoppelung im Jahresvergleich

Seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit Anfang 2025 haben die US-Behörden fast 7.500 Masernfälle und elf Todesfälle registriert. Im laufenden Jahr hat sich die Zahl der Infektionen im Vergleich zu 2025 mehr als verdoppelt. Typische Symptome sind hohes Fieber und Hautausschlag. Die Erkrankung kann zu schwerwiegenden Langzeitkomplikationen sowie zum Tod führen.

Die PAHO hat alle ihre 35 Mitgliedstaaten auf dem amerikanischen Kontinent aufgefordert, Masern-Lageberichte einzureichen. Ein Gremium externer Spezialisten wird diese begutachten und Empfehlungen abgeben. Neben den USA stehen Mexiko und Bolivien wegen anhaltender Ausbrüche unter Beobachtung der PAHO. Kanada, Spanien, Großbritannien und einige andere Länder haben nach einer Überprüfung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in jüngerer Zeit ihren Status der Masernfreiheit verloren. Die USA haben sich unter Trump aus der WHO zurückgezogen, sind jedoch Mitglied der PAHO geblieben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Theorie widerlegt: Woher stammt der 6 Tonnen schwere Stonehenge-Altarstein wirklich?

Warum das Smartphone aus unseren Träumen bleibt

USA zittern vor Ausbreitung der Masern

Winde mit 130 km/h: Mega-Sturm zieht über Europa

Engpass droht: China dreht Diesel-Hahn zu

EU zwingt Restaurants zu neuer Regel

Dieser einfache Trick am Stiel zeigt sofort die Weintrauben-Qualität

Ferienhaus von Prinzessin Diana steht zum Verkauf

Bomben-Alarm in Europa: Mehr als 300 Schulen evakuiert

Lucia (56) ist blind – und fliegt trotzdem Flugzeuge