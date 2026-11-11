Grippe-Welle crasht heuer Weihnachten!

Virologin Redlberger-Fritz: Früherer Start ++ Schon jetzt viele Infektionen mit Influenza

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Rund eine Viertelmillion Österreicher waren vergangene Woche laut der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) krankgemeldet – erfasst werden hier nur Arbeitnehmer und als arbeitslos Gemeldete. Zählt man Kinder noch dazu, kann man von einer weit höheren Zahl von Erkrankten ausgehen.

Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien. © oe24

Erste Grippe-Fälle heuer vier Wochen früher

Während die meisten an einem grippalen Infekt laborieren, sind im Vergleich zur Vor-Vorwoche die Grippe-Erkrankten laut ÖGK von rund 600 auf über 700 gestiegen. Von Woche zu Woche kommen jetzt immer mehr Fälle dazu.

Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien sieht aber noch keinen Start der Grippe-Welle: "Die Lage ist noch ruhig." Es zeichnet sich aber ein früherer Beginn der Welle ab. "Die ersten, sporadischen Grippe-Fälle hatten wir dieses Jahr bereits im September und damit rund vier Wochen früher."

Solange im Westen Europas die Grippe-Welle noch nicht begonnen hat, ist auch in Österreich kein Grund für einen Alarm. "Das ist unser Frühwarnsystem, sozusagen. Wenn dort die Grippe-Welle beginnt, haben wir in Österreich noch vier Wochen Zeit."

Grippe-Alarm vor Weihnachten © Getty

Grippe-Alarm noch vor Weihnachten

Normalerweise startet die Grippe-Welle in Österreich im Jänner nach den Weihnachtsfeiertagen. Schon im Vorjahr wurde aber im Dezember der offizielle Beginn von der MedUni Wien und der ÖGK verlautbart. Damals verdoppelten sich die Infektionen rund eine Woche vor Weihnachten.

Keine gute Aussicht für viele Österreicher, die die Feiertage dann krank im Bett verbringen müssen.

Experten in Deutschland warnen bereits vor einer starken Welle, die heuer auf uns zukommen soll. Redlberger-Fritz dazu: "Wir können derzeit nur von Japan oder den USA ausgehen – hier gibt es bereits mehr Grippe-Fälle. Und dort wurden wieder Menschen mit Influenza A H1N1 infiziert. Diese Virusvariante war in den letzten Jahren in Österreich nicht nachweisbar."

Ob daher auch eine erhöhte Gefahr für Menschen in Österreich besteht, bleibt aber noch abzuwarten.

Grippe-Impfung jetzt empfohlen. © oe24

Virologin: "Idealer Zeitpunkt für Impfung"

Schon im Vorjahr war die Grippe-Welle in Österreich besonders stark – fast 800 Menschen wurden etwa im Jänner hospitalisiert. Genau hier könnte sich die Lage verschärfen, wenn auch das Krankenhaus-Personal infiziert wird und ausfällt. Fast 2.000 Menschen verloren sogar in der gesamten Saison laut Gesundheits-Agentur AGES ihr Leben.

Um dies zu vermeiden, appelliert Redlberger-Fritz in oe24, sich jetzt impfen zu lassen. "Es ist der ideale Zeitpunkt für eine Impfung, da der volle Schutz zwei Wochen danach erst gegeben ist."