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Schlechter Zustand

60 Anzeigen: Schwere Mängel bei Pkw-Kontrollen

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Drei Autos und ein Moped wurden auf der Stelle aus dem Verkehr gezogen.
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Stmk. Bei einer Schwerpunktaktion in Deutschlandsberg deckten Polizei und Fahrzeugtechniker am Mittwoch massive Sicherheitsmängel auf. Gleich vier Fahrzeuge waren in einem derart schlechten Zustand, dass sie sofort aus dem Verkehr gezogen werden mussten. Betroffen waren drei Autos und ein Moped.

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Mehr als 60 Anzeigen

Die Kontrolleure der Polizei und der steirischen Kfz-Landesprüfstelle nahmen die Fahrzeuge genau unter die Lupe. Dabei kamen erschreckende Zustände ans Licht: Manipulierte Abgasanlagen, massive Öl- und Treibstoffverluste sowie kaputte Auspuffanlagen wurden entdeckt. Besonders gefährlich: Bei einem Fahrzeug waren bereits die Reifen bis auf das Gewebe abgefahren.

Auch eine stark verrostete Fahrzeugunterseite stellte ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. In allen vier Fällen wurden Kennzeichen und Zulassungsscheine direkt vor Ort eingezogen. Insgesamt hagelte es mehr als 60 Anzeigen.

Polizei zieht Konsequenzen

Die Verstöße werden nun an die Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg weitergeleitet. Die Aktion zeigt einmal mehr, wie gefährlich technisch mangelhafte Fahrzeuge im Straßenverkehr sein können.

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