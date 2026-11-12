Vierfache Mutter getötet: Bangen um Geschworene

Als er die Ostergeschenke für die Kinder brachte, ging er auf die 38-Jährige los. Die Leiche der Frau versteckte der Angeklagte im Garten

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Mit Verzögerung wird am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Mordprozess gegen einen 47-Jährigen beginnen, der am vergangenen Ostersonntag in Sooß (Bezirk Baden) seine Ehefrau vorsätzlich getötet haben soll. Zunächst war nicht die ausreichende Anzahl an Geschworenen vorhanden. Mithilfe der Exekutive konnten die acht erforderlichen Laienrichterinnen und -richter stellig gemacht und ins Gericht gebracht werden. Spätestens um 10.15 Uhr soll die Verhandlung starten.

Drei Schüsse und Dutzende Stiche

Laut Anklage suchte der Beschuldigte das Haus auf, in dem seine Frau mit den vier Kindern im Alter von acht bis 17 Jahren lebte. Nachdem er Ostergeschenke abgestellt hatte, soll er dreimal auf die Frau geschossen und anschließend Dutzende Male mit einem Schraubenzieher auf sie eingestochen haben.

Danach versteckte er die Leiche unter Grünzeug im Garten. Als er im Haus Spuren beseitigen wollte, überraschte ihn einer seiner Söhne. Der 47-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen und legte ein umfassendes Geständnis ab.

Zweiter Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Auch ein 45-Jähriger muss sich wegen mutmaßlicher Beihilfe zum Mord verantworten. Er soll dem Hauptangeklagten am 29. November 2025 die Schusswaffe samt Munition um 900 Euro verkauft haben und von dessen Plänen gewusst haben. Der Zweitangeklagte bestreitet jede Beteiligung. Der nächste Verhandlungstag ist für 17. November angesetzt.